İzole tatile talep arttı

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, tatil alışkanlıklarını da değiştirmeye başladı. Son yıllarda revaçta olan villa kiralama konseptine talep adeta patladı. Salgın nedeniyle izole tatil yapmayı tercih edenler, Kalkan-Kaş bölgesine akın etmeye başladı. Sektörün büyük oyuncularından villacim.com.tr Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Bacak, villa kiralama konseptinin hem daha kârlı hem de sağlıklı olduğunu söyledi. Şimdiden talep almaya başladıklarını ifade eden Ömer Bacak "Son 5 yıldır villa kiralama konseptine yoğun bir ilgi var. Pandemi nedeniyle bu daha da arttı. Aileler otele yerine bu konsepti tercih ediyor. Kalabalıktan uzak, pandemi etkisini yaşamadığınız ve aileniz ile vakit geçireceğiniz huzurlu bir ortam sunuyoruz. Yalnızca aileler değil, gençlerin de villalara ilgisi var. Eğlence açısında da rahat edebiliyorlar" dedi.
6 BİN LİRADAN BAŞLIYOR
Villacım.com bünyesinde 900 villa bulunduğunu belirten Ömer Bacak "Fiyatlarımız şu an uygun, erken rezervasyonda yüzde 20 gibi bir fiyat avantajı sunuyoruz. En düşük fiyatımız 1 hafta için 6 bin liradan başlıyor. Villanın tipi ve konumuna göre fiyat yükseliyor. 6 bin liralık bir villada 4 kişilik bir aile kalabiliyor. Otellere göre çok daha uygun fiyatlı. Kendinizi evinizde gibi hissediyorsunuz" dedi. Yaz döneminde neredeyse boş villa bulmanın mümkün olmadığını söyleyen Ömer Bacak "Tatil planlarını erken yapanlar büyük avantaja sahip oluyor. Şimdiden talep almaya başladık" ifadelerini kullandı.
Kaş ve Kalkan bölgesinin sakin ve huzurlu olduğunu anlatan Ömer Bacak "Tatilciler iyi bilir, bizim bölgemiz gerçek tatil yapmak isteyenler için oldukça ideal. Bodrum ve Alaçatı'nın temposundan yorulanların ilk tercihi oluyoruz. Her türlü imkanımız mevcut. Villalar tamamen güvenlikli, temiz ve ferah. Tatilcilerin kafasında en ufak bir soru işareti kalmıyor. Bir kez bu keyfi alan bir daha tatil tercihlerinde bizi tercih ediyor. Ağırlıklı yabancı müşterilerimiz var. Ancak son dönemde yerli turistin de ilgi gösterdiğini görüyoruz" dedi.
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