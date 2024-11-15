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        İzne gelen asker, yatağında ölü bulundu

        Aksaray'da bir hafta önce askerden izne gelen ve iki gün önce gördüğü zatürre tedavisinin ardından taburcu olan 26 yaşındaki Jandarma Er Melih Çopur, sabah yatağında ölü bulundu. Çopur'un kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 14:23 Güncelleme: 15.11.2024 - 14:23
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        Sivas'taki acemi birliğinden bir hafta önce memleketi Aksaray'a izne gelen Jandarma Er Melih Çopur, iki gün önce fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

        Zatürre teşhisi konulan Çopur, tedavisinin ardından dün taburcu oldu.

        Annesi Asuman Çopur, bugün saat 08.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 842'nci Sokak'taki evlerinde uyandırmak için odasına girdiğinde oğlunu yatağında hareketsiz halde buldu.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Melih Çopur'un öldüğünü belirledi. Melih Çopur'un cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çopur'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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        #asker
        #Aksaray
        #zatürre
        #ölüm
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