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        Haberler Gündem İzmit'te işletmeciyi tabancayla vurup kaçan şüpheli yakalanıp, tutuklandı - Güncel haberler

        İşletmeciyi tabancayla vurup kaçmıştı! Tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir işletmeciyi tabanca ile vurarak yaralayan T.U., olaydan 9 gün sonra yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan T.U., tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 21:37 Güncelleme: 16.08.2024 - 21:37
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        İşletmeciyi tabancayla vurup kaçmıştı
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        Olay, geçen 6 Ağustos’ta İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Akça Cami Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

        İddiaya göre T.U., iş yerinin önüne gelerek bir süre oturanlarla sohbet etti. Kısa bir süre sonra tekrar iş yeri önüne gelen T.U., işletmeci D.B.’ye tabanca ile 3 el ateş ederek yaya olarak olay yerinden kaçtı.

        Karın boşluğuna isabet eden kurşunlarla yaralanan D.B.’yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. D.B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı.

        Olay yeri inceleme ekipleri ise çevre ve iş yerinde incelemede bulundu. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Ağustos günü düzenledikleri operasyonla T.U.’yu saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.U., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olayda yaralanan D.B.’nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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