İzmit Körfezi'ndeki 19. seferi gerçekleştirdiklerini, 4 istasyonda ölçümler yaptıklarını anlatan Uzer, şöyle konuştu: "Su kolonunda bulunan parametreleri var; sıcaklık, tuzluluk, çözülmüş oksijen ve pH gibi. Bunlar biyoçeşitliliği etkileyen en önemli faktörler. Bu faktörlerde değişim var mı? Bu faktörleri balıkların ve diğer canlıların o bölgede bulunup bulunmadığıyla ilişkilendiriyoruz. Dip çamuru temizlendikten sonra bu bölgede biyoçeşitliliğin artacağını umuyoruz. 19. sefer buraya gelişimiz, 2023'ten beri her 2 ayda bir buradaki 4 istasyonda ölçümler yapıyoruz. Kısa süreli sonuçlardan bahsedecek olursak İzmit Körfezi doğu bölgesinde beklediğimiz tarzda iyileşmeler mevcut. Elde ettiğimiz sonuçlara göre bazı balık türlerine rastladık, bu da bizim için sevindirici haber."