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        Haberler Gündem İzmit Körfezi'nde ham petrol tankerinin makine dairesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Güncel haberler

        Ham petrol tankerinin makine dairesinde yangın

        İzmit Körfezi'nde, ham petrol tankerinin makine dairesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 19:09 Güncelleme: 08.04.2025 - 19:10
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        Ham petrol tankerinin makine dairesinde yangın
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        Yarımca demirleme sahasında bulunan Singapur bayraklı "Hafnia Africa" isimli ham petrol tankerinin makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı römorkör ve tahlisiye botları tankerin bulunduğu bölgeye sevk edildi.

        Makine dairesinde çıkan yangın gemi personelince kontrol altına alınırken, römorkörle soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Öte yandan ilk belirlemelere göre gemideki personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve çevre kirliliği oluşmadığı öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #İzmit Körfezi
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