Abdurrahman Yaşar şöyle devam etti: "Birkaç tane daha ünlü dizinin çekimleri burada yapıldı. Bu şekilde dizi sektörüne kiraya veriyoruz yalıları, ama kişisel olarak kiralama talebi çok olmuyor. Satın almak isteyen müşterilerimiz de oluyor, ama çok ciddi bir şekilde gelen olmuyor. Bu fiyatlardan çok fazla satış yapamıyoruz. İnsanlar artık Bayramoğlu´na yatırım yapmak istemiyor."