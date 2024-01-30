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        Haberler Yaşam İzmit İlçeleri: İzmit İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

        İzmit ilçeleri: İzmit ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç?

        Marmara Bölgesi'nin en büyük 3. ili olan Kocaeli, sanayisi en gelişmiş illerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüz ölçümü bakımından Bursa ve İstanbul'dan sonra gelen şehir, jeopolitik konum itibariyle de İstanbul kadar önemlidir. İzmit ilçeleri: İzmit ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 14:21 Güncelleme: 30.01.2024 - 14:21
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        İzmit İlçeleri
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        Marmara Denizi’ne kıyısı olan bu liman şehri, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağladığından dolayı önemli bir konuma sahiptir. Gerek endüstriyel alanda gerekse turizm, tarım, hayvancılık ve seramik gibi alanlarda ön plana çıkan bir şehirdir. İzmit ilçeleri nelerdir? İzmit’in ilçeleri tam listesi nedir? İzmit merkez ilçeleri hangi ilçelerden oluşur? İzmit ilçeler haritası hangi ilçeleri kapsar? İşte, merak edilen detaylar.

        İzmit İlçeleri

        İzmit’te pek çok tarihi ve doğal güzellik bulunmaktadır. Özellikle turizm açısından gün geçtikçe gelişen bir ilimizdir. İzmit ile çevresinde yaklaşık olarak MÖ 3000 tarihinden bu yana insanlar yaşamaktadır. Eski çağlarda İzmit'in bulunduğu yer Bitinya denilen bölge içinde yer almaktadır. Şehrin tarihi 5 dönemde incelenmektedir: Tarih öncesi-Nicomedia Dönemi, Roma-Bizans Dönemi, Selçuklu Dönemi, Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi. Darıca Kuş Cenneti, Ormanya, Seka Park, Gayret Gemi Müzesi, Ballıkayalar Kanyonu, Kartepe, Pembe Kayalar, Gazilerdağı Tabiat Parkı, Hereke ve Maşukiye, her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan şehrin tarihi ve doğal güzelliklerdir. Kocaeli ilinin 6 merkez ilçesi olmak üzere 12 ilçesi bulunmaktadır. İşte, Kocaeli’nin ilçeleri:

        Merkez İlçeler:

        • Başiskele
        • İzmit
        • Kartepe
        • Derince
        • Gölcük
        • Körfez

        Diğer İlçeler:

        • Çayırova
        • Darıca
        • Dilovası
        • Gebze
        • Kandıra
        • Karamürsel

        İzmit'in İlçeleri

        Şehrin ismi olan Nikomedia zaman içerisinde, önce İznikomid, Osmanlılardan sonra İznikmid ve çok daha sonra ise İzmid şeklinde evirilerek, 1928 sonrası Latin harflerine geçilmesiyle bugünkü şeklini almıştır. Şehrin kuzeyinde Karadeniz, doğusunda ve güneydoğusunda Sakarya, güneyinde Bursa batısında Yalova ve İstanbul illeri yer almaktadır. Kara, demir, deniz ve hava yolu ulaşımları ile ülkemizin önemli geçiş noktalarından birini oluşturmaktadır. Endüstriyel konularda göstermiş oldukları gelişimler ile birlikte ülkemiz için lokomotif bir şehir olarak görülen Kocaeli’nin bazı bölgelerinde tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Bu konuda Körfez ve Dilovası ilçeleri ön plana çıkmaktadır. Yaklaşık %40’ı ormanlarla kaplı olan şehirde kızılçam, gürgen, meşe ve karaçam gibi ağaçlar bulunmaktadır. Hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle yeri doldurulamaz bir şehirdir.

        Kocaeli ülkemizin en küçük altıncı şehridir. İlin yüzölçümü 3.397 km2'dir. Ayrıca şehirde faaliyet gösteren iki adet üniversite de mevcuttur. Yüksek Teknoloji Üniversite ve Kocaeli Üniversitesi, binlerce öğrenciye eğitim sunmaktadır. Bu üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin büyük bir kısmı fabrikalar ve atölyeler tarafından staj programlarına alınmakta ve nitelikli bir işgücü oluşturmak adına eğitilmektedir. Kocaeli ilimizin 12 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Başiskele, İzmit, Kartepe, Derince, Gölcük, Körfez, Çayırova, Darıca, Dilovası, Gebze, Kandıra ve Karamürsel.

        İzmit Merkez İlçeleri

        İzmit (Kocaeli) ilimizin güncel nüfusu 2.079.072 olarak açıklanmıştır. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe Gebze, en az olduğu ilçe ise Dilovası’dır. Kocaeli ilinin 6 merkez ilçesi bulunmaktadır. Bu merkez ilçeler şunlardır:

        Merkez İlçeler:

        • Başiskele
        • İzmit
        • Kartepe
        • Derince
        • Gölcük
        • Körfez

        İzmit İlçeler Haritası

        İlçelerin birbirine olan konumu ya da yüz ölçümleri hakkında detaylı bilgiler görsel destek sağlanarak akılda kalıcı olabilmektedir. Görsel destek aracı olarak harita kullanarak şehirde yer alan ilçelerin büyüklükleri, genişlikleri ve konumları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İzmit (Kocaeli) merkez konum ve ilçelerin konumu harita üzerinde şu şekildedir:

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        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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