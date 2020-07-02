DHA

Olay, saat 23.30 sıralarında Konak Vapur İskelesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, seyyar çiçek satan iki grup, aynı yerde karşılaşınca mıntıka tartışması çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma, kısa süre de bıçaklarında kullanıldığı kavgaya döndü. Kavgada Mesut D., Devran D. ve Serdar S., vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahalede bulundu. Mesut D. ve Devran D. İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne, Serdar S. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre; yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.