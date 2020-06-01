İHA

İzmir'de aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından kentte öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Çok sayıda araç ise, su birikintileri nedeniyle yollarda kaldı. Etkili olan yağış nedeniyle belediye ekipleri yoğun bir mücadele vererek suları tahliye etmeye çalıştı.

Konak ilçesinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda 1 Haziran normalleşme süreciyle beraber dükkanlarını açan esnaflar, aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Esnaflar, iş yerlerine su girmemesi için yoğun bir mücadele verdi. Bazı iş yerlerini ise su bastı. Esnaflar, her yağmurda aynı sıkıntının yaşandığını dile getirerek, acilen çözüm istedi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir ve çevrelerinde su baskını, sel, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

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