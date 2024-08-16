İzmir yangın son dakika: 16 Ağustos 2024 İzmir orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir?
İzmir Karşıyaka yangını son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Alevler sebebiyle bir köyün tahliye edildiği açıklandı. Alevler bir süre sonra Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı. İzmir Valisi Süleyman Elban, orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Peki İzmir orman yangını son durum nedir, söndürüldü mü? İşte 16 Ağustos 2024 İzmir yangınından son durum
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16 Ağustos 2024 İzmir yangınına ilişkin son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan yangınlardan sonra bu yıl her orman yangınına daha dikkatli bakılıyor. Vatandaşlar bölgedeki son durumu öğrenmek üzere “İzmir’de yangın söndürüldü mü, son durum ne, yangın nerede çıktı?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte İzmir orman yangını son durum ve tüm detaylar...
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İZMİR YANGIN SON DURUM 16 AĞUSTOS 2024
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek sanayi bölgesine sıçradı. Yanan iş yerlerine itfaiye ekipleri müdahale ederken, iş yerlerinin yanışını izleyen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan etkin müdahale sürüyor.
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BAKAN YUMAKLI SON DURUMU AÇIKLADI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bolu'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Çok kısa bir sürede 30 km'lik alanı etkileyecek bir duruma geldi şiddetli rüzgar sebebiyle. Alanın çok sarp olması, yarıklar olması müdahaleyi çok güçleştiriyor. 11 helikopter, 118 kara aracı, 681 personel ve diğer kuruluşların desteği var. Dün devam etmişti, bu gece de devam edecek.
Burada sonuç ala ala gidiyor arkadaşlarımız. Çok şükür can kaybımız yok. 3 mahalle tedbiren tahliye edilmiş durumda.
Dün 21 10'da İzmir'de başka bir yangın çıkmıştı. Gece boyu onunla uğraşmıştık. Sabah 10'da 2 km ötede başka bir yangın çıktı. 4 dakika içinde müdahale edildi. 2 birbirine yakın yangın. Kontrol altına almak için çalışıyoruz. Yamanlar mevkiindeki yangınların yerleşim yerlerine yakın olması. Bizi ilk başka bizi buralara sevk etti. 16 ev yandı, 80 ev boşaltıldı. İzmir'de 3. bir yangınımız daha var. Beydağı'nda meydana geldi. Maalesef burası da kırsal alanda başlayıp orman alanına sevk eden bir yangın. Çıkış nedenleri araştırılıyor.
Yine bu sabah Manisa'da bir yangından bahsetmiştim. Ancak meteorolijik koşullar değişti. Enerjisinde bir artış meydana geldi. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar.
Bugün şu ana kadar ülke genelinde küçükleri hiç bahsetmiyorum. 47 yangın çıktı. Bunların 30'u kontrol altına alındı. 17'sine müdahale devam ediyor.
Büyüme tehlikesi olan Aydın Didim'deki yangına müdahale yapıldı. Maalesef kırsal alanda başlayıp orman alanına sirayet eden bir yangın.
Bunlarla uğraşırken dezenformasyonla da uğraşıyoruz. Biz onlarla mücadele etmek yerine yangınla mücadele etmeyi tercih ediyoruz.
"ORMAN TEŞKİLATI OLARAK ALARMDAYIZ"
Bugün, yarın hatta önümüzdeki haftanın tamamının Meteoroloji'deki arkadaşlarımız çok riskli diye bize ilettiler. Orman teşkilatı olarak alarma geçtik. Bizler ne yaparsak yapalım. Sizlerin yardımları olmadan başarılı olamayız.
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İZMİR VALİSİ’NDEN YANGIN AÇIKLAMASI
İzmir Valisi Süleyman Elban, orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Elban "Şu ana kadar can kaybı yok. Ancak bir kısım evlerin yandığına dair bilgi var. Rüzgarın hızı saatte 80 kilometreyi bulabiliyor, zaman zaman havadan müdahaleyi durduruyoruz." açıklamasında bulundu.
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Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler yangına havadan da müdahale etmeye başladı.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor.
Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede görev yapan helikopterlerin de zaman zaman zorlandıkları gözlendi. Ayrıca yazlık evlerde bulunan vatandaşlardan bazıları jandarma kontrolünde güvenli alana sevk edildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karşıyaka'daki yangına müdahalenin sürdüğünü, diğerlerine göre daha küçük alanda olduğunu ve gün içinde kontrol altına alınmasını umduklarını belirtti.
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İZMİR'DEKİ ORMAN YANGINI YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda çıkan yangında, alevlerin ilerlediği Doğançay ve Sancaklı mahalleleri tahliye edildi. Doğançay Mahallesi'ndeki alevlerin sıçradığı 3 ev zarar görürken, bölgeye takviye ekipler gönderildi. Alevlere 5 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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