BAKAN YUMAKLI SON DURUMU AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bolu'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Çok kısa bir sürede 30 km'lik alanı etkileyecek bir duruma geldi şiddetli rüzgar sebebiyle. Alanın çok sarp olması, yarıklar olması müdahaleyi çok güçleştiriyor. 11 helikopter, 118 kara aracı, 681 personel ve diğer kuruluşların desteği var. Dün devam etmişti, bu gece de devam edecek.

Burada sonuç ala ala gidiyor arkadaşlarımız. Çok şükür can kaybımız yok. 3 mahalle tedbiren tahliye edilmiş durumda.

Dün 21 10'da İzmir'de başka bir yangın çıkmıştı. Gece boyu onunla uğraşmıştık. Sabah 10'da 2 km ötede başka bir yangın çıktı. 4 dakika içinde müdahale edildi. 2 birbirine yakın yangın. Kontrol altına almak için çalışıyoruz. Yamanlar mevkiindeki yangınların yerleşim yerlerine yakın olması. Bizi ilk başka bizi buralara sevk etti. 16 ev yandı, 80 ev boşaltıldı. İzmir'de 3. bir yangınımız daha var. Beydağı'nda meydana geldi. Maalesef burası da kırsal alanda başlayıp orman alanına sevk eden bir yangın. Çıkış nedenleri araştırılıyor.

Yine bu sabah Manisa'da bir yangından bahsetmiştim. Ancak meteorolijik koşullar değişti. Enerjisinde bir artış meydana geldi. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar.

Bugün şu ana kadar ülke genelinde küçükleri hiç bahsetmiyorum. 47 yangın çıktı. Bunların 30'u kontrol altına alındı. 17'sine müdahale devam ediyor.

Büyüme tehlikesi olan Aydın Didim'deki yangına müdahale yapıldı. Maalesef kırsal alanda başlayıp orman alanına sirayet eden bir yangın.

Bunlarla uğraşırken dezenformasyonla da uğraşıyoruz. Biz onlarla mücadele etmek yerine yangınla mücadele etmeyi tercih ediyoruz.

"ORMAN TEŞKİLATI OLARAK ALARMDAYIZ"

Bugün, yarın hatta önümüzdeki haftanın tamamının Meteoroloji'deki arkadaşlarımız çok riskli diye bize ilettiler. Orman teşkilatı olarak alarma geçtik. Bizler ne yaparsak yapalım. Sizlerin yardımları olmadan başarılı olamayız.