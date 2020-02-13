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İlk olay İzmir'de meydana geldi. Buca ilçesinde 16 yaşındaki genç, tartıştığı ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü.

İHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Sedat S. ve V.S’nin oturduğu daireden silah seslerini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, polis eşliğinde eve girdiğinde Sedat S.'yi yerde kanlar içerisinde yatarken buldu.

Tabanca ile vurulduğu belirlenen Sedat S., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından V.S. hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Öte yandan, ticaretle uğraştığı öğrenilen Sedat S.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİSİN SIKI TAKİBİ SONU YAKAYI ELE VERDİ

Olayın ardından hızla uzaklaşarak kayıplara karışan V.S’yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, ağabeyi Sedat S. ile aynı evde oturan V.S.'nin zaman zaman memleketi Cizre'ye gidip geldiği bilgisine ulaştı. Kaçabileceği endişesiyle çevre il ve ilçelerin emniyet birimlerine haber verilirken, polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu Vedat S., Uşak'ta yakalandı.

ŞİDDETE UĞRADIĞI İÇİN CİNAYETİ İŞLEMİŞ

Henüz belirlenemeyen bir nedenle ağabeyi Sedat S.'yi tabanca ile vurarak öldüren V.S., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Soruşturmada V.S.'nin ağabeyi Sedat S.'yi vurduktan sonra, diğer ağabeyi olan M.S.'ye "Ağabeyimi vurdum" diye mesaj attığı öğrenildi. Ayrıca, V.S. ifadesinde, ağabeyi Sedat S.'yi kendisine sürekli şiddet uyguladığı gerekçesiyle vurduğunu söylediği öğrenildi.

EVE GEÇ GELDİĞİ İÇİN KENDİSİNİ UYARAN AĞABEYİNİ ÖDÜRDÜ

Bir diğer cinayet haberi de Sivas'tan geldi. Olayda ailesiyle yaşayan F.S. (25),eve geç gelen kardeşi O.S'yi (16) uyardı. Kardeşler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine lise öğrencisi O.S, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi F.S'yi karnından bıçakladı.

AA'nın haberine göre, ağır yaralanan F.S, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. O.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.