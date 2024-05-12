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        Haberler Spor Futbol 1. Lig İzmir takımları, gelecek sezon ilk defa 1. Lig'de yer almayacak - Futbol Haberleri

        İzmir takımları, gelecek sezon ilk defa 1. Lig'de yer almayacak

        İzmir takımlarından Göztepe Süper Lig'e yükselirken, Altay TFF 2. Lig'e düştü ve gelecek sezon 1. Lig'de İzmir'i temsil edecek bir takım olmayacak. 1963-1964 sezonundan beri en az bir İzmir takımının bulunduğu 1. Lig'de, bu sezon Süper Lig'e çıkma heyecanı yaşanmayacak. Geçmişte 13 farklı İzmir takımı 1. Lig'de mücadele etti, ancak gelecek sezonda İzmir temsilcisi bulunmayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 12:37 Güncelleme: 12.05.2024 - 12:37
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        Tarihte ilk: Gelecek sene 1. Lig'de İzmir yok
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        Göztepe'nin Süper Lig'e yükseldiği, Altay'ın TFF 2. Lig'e düştüğü 1. Lig'de gelecek sezon ilk kez bir İzmir takımı mücadele etmeyecek.

        İlk olarak 2. Lig adıyla 1963-1964 sezonunda oynanan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını alan organizasyonda İzmir'i temsil eden Göztepe, Süper Lig'e yükselirken, Altay ise TFF 2. Lig'e geriledi.

        Gelecek sezon 1. Lig'e çıkmak için play-off mücadelesine çıkan TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Bucaspor 1928, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'na, Kırmızı Grup ekibi Menemen FK de Anagold 24Erzincanspor'a yenildi. Böylelikle gelecek sezon 1. Lig'de İzmir takımının yer almaması kesinleşti.

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        1963-1964'ten bu yana en az bir takımla 1. Lig'de mücadele eden İzmir'de 62. sezonda ilk kez Süper Lig'e yükselme heyecanı yaşanmayacak.

        13 İZMİR TAKIMI 1. LİG'DE YER ALDI

        Ligde bu sezona kadar 13 İzmir takımı mücadele etti.

        Altay, Altınordu, Bergama Belediyespor, Bucaspor, Göztepe, İzmir Demirspor, İzmirspor, Karşıyaka, Menemen FK, Menemenspor, Ödemişspor, Ülküspor ve Tirespor, ligde İzmir'i temsil etti.

        İzmir takımlarının 1. Lig performanslar şöyle:

        Takımlar Sezon O G B M A Y P
        Altay 17 584 262 145 177 909 737 896
        Altınordu 31 1004 358 289 357 1220 1149 1175
        Bergama Belediyespor 1 32 8 5 19 39 60 29
        Bucaspor 16 540 196 146 198 723 715 734
        Göztepe 27 904 411 218 275 1305 1000 1340
        İzmir Demirspor 1 24 6 4 14 26 45 16
        İzmirspor 22 728 283 178 267 960 976 879
        Karşıyaka 33 1088 472 279 337 1459 1152 1495
        Menemen FK 3 98 31 17 50 100 154 110
        Menemenspor 3 104 26 38 40 122 165 116
        Ödemişspor 2 62 14 19 29 42 85 47
        Ülküspor 7 208 55 61 92 192 268 171
        Tirespor 10 300 80 89 131 229 374 247
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