23 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'de su kesintisi yaşanıyor. Ana boruda meydana gelen arıza hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar uzun süre susuz kalınca tepki gösterdiler. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İZSU'DAN SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI
İZSU'dan gelen açıklamada, "Tahtalı Barajı’ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi’ne giden 2200 mm’lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle kentin bazı bölgelerine su verilememektedir . İZSU ekipleri tarafından Küner köyü yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlatılmıştır.
Gaziemir, Karabağlar ve Buca’yı etkileyen su kesintisinin süresi "Duyurular" bölümünde ilçe başlıkları altında yer almaktadır.
Meydana gelen arızadan dolayı yapmak zorunda olduğumuz su kesintisi nedeniyle kentlilerimizden özür dileriz ." denildi.
İZMİR SU KESİNTİLERİ
|ALİAĞA
|SİTELER
|23.12.2019 saat 09:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ AŞ ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE SİTELER MAH SU VERİLİMİYOR
|BAYRAKLI
|ADALET, TEPEKULE, ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE
|23.12.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2098 SOKAK NO:22
|BERGAMA
|SELÇUK
|23.12.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|SELÇUK MAHALLESI ATAMACA MAHALLESİ ULUCAMİ MAHALLESI TALATAŞA MAHALLESİ VE KURTULUŞ MAHALLESİ ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI 2 SAAT SU KESINTISI YASANACAKTIR
|BORNOVA
|ATATÜRK
|23.12.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|BARBOROS CAD. BÖLGE VANASI KAPATILDI.
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA, SALİMBEY, GAZİPAŞA
|23.12.2019 saat 08:05 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|DEPODAKİ BAĞLANTİ ÇALIŞMASI SEBBİYLE BELİRTİLEN MAH SU KESİNTİSİ YASANACAKTIR.
|KONAK
|ÇİMENTEPE, AZİZİYE, 19 MAYIS, 1.KADRİYE, 2.KADRİYE, HASAN ÖZDEMİR, İMARİYE, VEZİRAĞA
|23.12.2019 saat 08:00 ile 25.12.2019 saat 07:00 arasında yaklaşık 1 gün 23 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Tahtalı Barajından Görece İçmesuyu Arıtma Tesisine giden 2200 mm''''''''lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle kentin bazı bölgelerine su verilemiyor. İZSU ekipleri tarafından Küner köyü yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Mahalleri etkileyen su kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin net açıklama ekiplerin yapacağı ilk incelemenin ardından belli olacaktır.
|ÖDEMİŞ
|BELİRSİZ(ÖDEMİŞ
|23.12.2019 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ÖDEMİŞ İLÇESİ TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI ARTICAK, ÇOBANLAR, ÜZÜMLÜ,BAŞOVA,ORTAKÖY,KÖSELER,KARADOĞAN,SUÇIKTI,TOSUNLAR,ÇAMYAYLA, DEREUZUNYER ,ÜÇKONAK-KUTLUBEYLER-BUCAK-CEVİZALAN, DEMİRCİLİ-SEYREKLİ-KARADOĞAN-YENİKÖY-SEKİKÖY-İLKKURŞUN-KAYAKÖY-ŞİRİNKÖY-YUSUFDERE-SÜLEYMANLAR-VELİLER-BÜLBÜLLER-KIZILCA-KERPİÇLİ-IŞIK-ÜÇEYLÜL-EMMİOĞLU-KARAKOVA-ORTAKÖY-ÜZÜMLÜ-DEREUZUNYER-DEREBEBEKLER-SUÇIKTI-TOSUNLAR VE KARADOĞAN MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR
|BAYRAKLI
|ADALET, TEPEKULE, ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE
|23.12.2019 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2098 SOKAK NO:22
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!