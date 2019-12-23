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İzmir su kesintisi 23 Aralık: Sular ne zaman gelecek? İZSU'dan su kesintisi açıklaması

İzmirliler su kesintisi şoku yaşadı. 2200 mm’lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle kentin bazı bölgelerine su verilemedi. Vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak ediyorlar. İZSU'dan su kesintisi açıklaması geldi. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanan bölgeler...

23.12.2019 - 10:30 | Güncelleme:
izmir su kesintisi

İzmir'de su kesintisi yaşanıyor. Ana boruda meydana gelen arıza hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar uzun süre susuz kalınca tepki gösterdiler. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU'DAN SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

İZSU'dan gelen açıklamada, "Tahtalı Barajı’ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi’ne giden 2200 mm’lik hatta meydana gelen arıza nedeniyle kentin bazı bölgelerine su verilememektedir . İZSU ekipleri tarafından Küner köyü yakınlarında patlayan ana borunun onarılmasına yönelik çalışma başlatılmıştır.

Gaziemir, Karabağlar ve Buca’yı etkileyen su kesintisinin süresi "Duyurular" bölümünde ilçe başlıkları altında yer almaktadır.

Meydana gelen arızadan dolayı yapmak zorunda olduğumuz su kesintisi nedeniyle kentlilerimizden özür dileriz ." denildi.

İZMİR SU KESİNTİLERİ

 

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