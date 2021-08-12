İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) planlı su kesintisi programını paylaştı. İZSU'nun ardından Gaziemir Belediyesi de vatandaşları kesintiler hakkında bilgilendirdi.

Belediyenin resmi sayfasından yapılan açıklamada "Tahtalı Barajı ile Görece Arıtma Tesisi arasında bulunan 2200’lük ana isale hattı üzerinde arıza meydana gelmiştir. Arızanın tamir süresi yaklaşık 48 saat olarak tahmin edilmektedir. Çalışma süresi boyunca Gaziemir genelinde su kesintisi uygulanmak zorunda kalınmıştır." ifadelerine yer verildi.

İZSU İZMİR SU KESİNTİSİ DUYURULARI 12 AĞUSTOS 2021