Milyonlarca kişi için manevi bir yenilenme dönemi olan Ramazan, 1 Mart 2025 tarihinde başlıyor. İzmir'de yaşayanlar, sahur ve iftar vakitlerini şimdiden araştırmaya başladı. Ramazan ayının ilk günü oruç tutacak olanlar, sahur için gece saatlerinde uyanacak ve gün boyu sürecek ibadetin ardından iftar sofrasında buluşacak. Peki, İzmir'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte İzmir İmsakiye takvimine dair tüm merak edilenler…