Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kanal 7'nin 30. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şöyle:

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Doğru, ilkeli, vicdanlı ve ahlaklı duruşuyla 1994'ten bu yana örnek bir yayıncılık başarısına imza atan Kanal 7 medya grubunun 30. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum.

28 Şubat’ın eğitimden siyasete, medyadan iş dünyasına nasıl bir baskı zorbalık ve zülüm düzeni tesis ettiğini, o karanlık dönemleri yaşamayanlar tam manasıyla idrak edemiyor. Nasıl bir baskı dönemi yaşandığını yeni nesil bilmiyor. Hatta özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP'li siyasetçilerin bitmedi şu mağduriyetiniz diyecek kadar küstahlaştıklarına şahit oluyoruz.

"28 ŞUBAT EKONOMİDE DE YIKIMA SEBEP OLDU"

28 Şubat sadece hak ve özgürlüklerde değil, ekonomide de çok büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Bunların sorumlusu sensin, CHP. Siz yaptınız bunları. 28 Şubat post modern darbesinin ülkemiz ekonomisine maliyeti nedir biliyor musunuz? 380 milyar dolardır. Millet fakirleşirken dönemin darbe şakşakçısı kartel medyası ve elitist iş çevreleri ucuz kredilerle daha da zenginleşmiştir.

Gazete manşetleri ve televizyon ekranları üzerinden benzin dökenlerin hepsi 28 Şubat müdahalesinden ekonomik olarak büyük kazançlar sağlamıştır. Vesayete verdikleri desteğin karşılığını ucuz kredi, teşvik, imtiyaz olarak ziyadesiyle almışlardır. Kardeşlerim, işte böyle umutsuz bir dönemde Kanal 7 yürekli duruşuyla bu milletin sesi, soluğu, vicdanı olmuştur.

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Baskılar karşısında Kanal 7, demokrasi ve milli iradenin savunma hattı görevini üstlenmiştir. O günleri iliklerine kadar yaşamış bir siyasetçi olarak şunu bugün bir kez daha iftiharla söylemek isterim ki, üniversite kapılarından geri çevrilen eğitim ve çalışma hakkı gasp edilen kadınların sesini siz duyurdunuz.

Katsayı adaletsizliği ile geleceği çalınan öğrencilerin uğradığı haksızlıkları yıllarca gündeme siz getirdiniz. Okullarından çıkıp cumaya giden evlatlarımızın ekranlarda terörist gibi gösterildiği o utanç günlerinde kartel medyasına sorumlu ve ahlaklı habercilik nasıl yapılır bunun dersini siz verdiniz.

Sadece ülkemizde değil, Filistin'den Afrika'ya, Asya'dan Balkanlara nerede bir ezilen varsa feryadını duyurarak, haberini yaparak, davasını ekrana taşıyarak mazlumların haykıran sesi oldunuz. İlk günden itibaren milletin oyuyla seçilen, millete hizmet etmeye çalışan nice isim gibi bizleri de yalnız bırakmadınız. Küresel kültürün, statükonun, FETÖ'nün, CHP zihniyetinin karşısında bir dalgakıran oldunuz. "DEVİR DEĞİŞTİ AMA CHP DEĞİŞMEDİ" Kıymetli dostlarım, tabi burada acı da olsa şu hakikatin hepimiz gayet farkındayız. Sayfasını, hesabını, köşesini ve kalemini ücreti mukabili kullanan gazeteci kılıklı hemşerler dün olduğu gibi bugün de vardır. 25-30 sene önce tek görevleri vesayet güçlerine sözcülük yapmak olanlar şimdi de sabahtan akşama CHP'nin yolsuzluk, hırsızlık ve usulsüzlüklerini belediyeleri bir sarmaşık misali saran yağmacılığını aklamakla meşguller. Gazetecilik kurallarıymış, meslek ahlakıymış, dürüst davranmakmış, bunların hiçbiri umurlarında değil. Eskiden de hakikatin ve milli iradenin karşısındaydılar, şimdi de. Devir değişti, fakat CHP iltisaklı basın kuruluşlarının misyonu ve zihniyeti değişmedi. Hatta üzülerek söylüyorum, üslup, seviye, kalite ve yayın çizgisi açısından malum medya daha da trolleşti. "TERÖR BÜYÜK ENGELDİ, YENİ SAFHAYA GEÇİLDİ" Geçmişle günümüz arasındaki en büyük fark bu vesayet aparatlarının merkez medyada artık köşe başlarını tutmuyor oluşudur. Türkiye'de vesayetin tüm form ve biçimleri geriledikçe tamamen ideolojik kılan dayanışmasıyla uzun yıllar basın yayın hayatımızı esir alan tek tipçi anlayışta hamdolsun mevzi kaybetmiştir. Ülkenin traji yüksek gazetelerinde halka hakaret eden, siyasetçisini tehdit eden, milletin inanç ve kültür değerlerini aşağılayan kerameti kendinden menkul kalemşörlerin de devr-i iktidarı zamanla sona ermiştir. 85 milyonun tüm mensuplarını devletin birinci sınıf vatandaşı haline getirdik. Terör, demokrasi ekonomi ve sivil siyaseti de hedef aldı. 40 yıldır terör en büyük engeldi, artık yeni bir safhaya geçilmiştir.