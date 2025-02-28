Demet Şener'den eski eşi İbrahim Kutluay'a 'şov' göndermesi
Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'ın soğuk havaya meydan okuyarak, Boğaziçi'nde denize girmesi hakkında konuştu
Emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay, haftanın belirli günlerinde Boğaziçi'nde denize giriyor.
Geçtiğimiz hafta, yoğun kar yağışının olduğu günlerde de Kutluay, Bebek Sahili'nde denize girmiş ve görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Demet Şener, bir etkinlikte görüntülendi.
Demet Şener, olaylı bir şekilde boşandığı İbrahim Kutluay’ın görüntülerinin hatırlatılması üzerine; "Görmemek ne mümkün? Her yerde gördük. Ben kendisini tanıdığım için pek şaşırmıyorum" dedi.
Demet Şener ile İbrahim Kutluay, 2005 – 2018 arasında evlilik yaşamış ve Ömer ile İrem adında iki çocukları dünyaya gelmişti.
Demet Şener, "Siz böyle bir meydan okur muydunuz?" sorusuna; "Kimseye bir şey ispatlayacak halim yok. Canım isterse, o an şartlar onu gerektiriyorsa yaparım ama şov olsun diye hiçbir şey yapacağımı düşünmüyorum" yanıtını verdi.
Demet Şener dört yıldır birlikte olduğu Tolga Arman sevgilisi hakkında; "Mükemmel insan diyeceğim ama yani çok düzgün biri, o yüzden o da çok dengeli. Saygı ve sevgi çerçevesinde iyi giden birlikteliğim var. Bu saatten sonra aradığımız tek şey huzur. Fazla göz önünde değiliz tercihen ama keyifliyiz" ifadelerini kullandı.
Demet Şener - Tolga Arman
Real Madrid’in alt yapı basketbol takımında forma giyen oğlu Ömer’i görmeye gideceği için heyecan duyduğunu da belirten Demet Şener, gözünün arkada olmadığını açıklayıp şöyle konuştu: Ömer çok güvenilir bir yerde, Real Madrid’in rezidansında kalıyor tüm arkadaşlarıyla ve ekibiyle. Dünyanın en iyi kulübünde neyince güvenmeyeceğim? İrem de zaten artık üniversiteye gidiyor onları da bir şekilde kendi kanatlarına bırakmamız gerek. Çocuklarıma güveniyorum onları iyi yetiştirdiğim için. O kuralları onların hamuruna geçirdiğiniz zaman o devam ediyor. O yüzden gözüm hiç arkada değil.
Demet Şener ayrıca oğlunun, babası İbrahim Kutluay’ı geçeceğini de iddia edip; "Daha başarılı olacağını düşünüyorum. Geçiyor bile. Babası 12 yaşında başlamış, Ömer beş yaşında babasının kulübünde oynuyordu" dedi.
Demet Şener - Ömer Kutluay