Demet Şener'den eski eşi İbrahim Kutluay'a 'şov' göndermesi

Emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay, haftanın belirli günlerinde Boğaziçi'nde denize giriyor.

Demet Şener, olaylı bir şekilde boşandığı İbrahim Kutluay’ın görüntülerinin hatırlatılması üzerine; "Görmemek ne mümkün? Her yerde gördük. Ben kendisini tanıdığım için pek şaşırmıyorum" dedi.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay, 2005 – 2018 arasında evlilik yaşamış ve Ömer ile İrem adında iki çocukları dünyaya gelmişti.

Demet Şener, "Siz böyle bir meydan okur muydunuz?" sorusuna; "Kimseye bir şey ispatlayacak halim yok. Canım isterse, o an şartlar onu gerektiriyorsa yaparım ama şov olsun diye hiçbir şey yapacağımı düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Demet Şener dört yıldır birlikte olduğu Tolga Arman sevgilisi hakkında; "Mükemmel insan diyeceğim ama yani çok düzgün biri, o yüzden o da çok dengeli. Saygı ve sevgi çerçevesinde iyi giden birlikteliğim var. Bu saatten sonra aradığımız tek şey huzur. Fazla göz önünde değiliz tercihen ama keyifliyiz" ifadelerini kullandı.