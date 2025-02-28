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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası! - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'a 1 milyon 907 bin TL manevi tazminat davası açtı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 18:14 Güncelleme: 28.02.2025 - 18:42
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        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kişisel haklarına yapılan saldırı nedeniyle Galatasaray'a tazminat davası açtı.

        Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz." denildi.

        "F.BAHÇE, G.SARAY'IN İDDİALARINI İFTİRA OLARAK DEĞERLENDİRDİ"

        Konuyla ilgili son gelişmeleri HT Spor muhabiri Esra Köse aktardı. Köse, "Geçtiğimiz günlerde Mourinho'nun da dava açacağına yönelik haberimizi yapmıştık. Hem Fenerbahçe'nin hem de Jose Mourinho'nun avukatları 2 gündür dava hazırlığı içerisindeydi. Resmi olarak dava açıldığı kamuoyuna duyuruldu. Fenerbahçe cephesi Galatasaray'ın iddialarını iftira olarak değerlendiriyordu. G.Saray cephesi ırkçılık olarak nitelendiriyordu; F.Bahçe cephesi ise ırkçılık, kötü söz veya hakaret değerlendirmiyordu. Bu doğrultuda dava açıldı." dedi.

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