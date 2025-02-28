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        Haberler Sağlık 50 yıl sonra görmeye başladı | Sağlık Haberleri

        50 yıl sonra görmeye başladı

        Çorum'da gözüne kireç kaçtığı için yaklaşık 50 yıldır göremeyen 72 yaşındaki kadın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kornea nakliyle yeniden görmeye başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 19:31 Güncelleme: 28.02.2025 - 19:31
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        50 yıl sonra görmeye başladı
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        Çorum İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın muayenesinde, sol göz kornea tabakasının saydamlığını tamamen kaybettiği tespit edildi.

        Yaklaşık 50 yıl önce evini boyarken sol gözüne kireç kaçtığı ve o günden itibaren görme kaybı yaşadığı öğrenilen yaşlı kadın, tedavi sürecinde ulusal kornea nakli bekleme listesine alındı.

        Uygun korneanın bulunmasının ardından hastanede kornea nakli yapılan kadın, yeniden görmeye başladı.

        Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, hastayı ziyaret ederek, göz kliniği doktorları Doç. Dr. Tayfun Şahin, Doç. Dr. Selim Cevher ve Uzman Dr. Caner Öztürk'ten sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Komut, kornea naklinin hassas ve önemli bir ameliyat olduğunu belirterek bu operasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Bir hastanın yıllar sonra yeniden görme yetisine kavuşmasının önemine dikkati çeken Komut, bu durumun diğer insanlara umut olacağını kaydetti.

        Başarılı ameliyatın yeni başarılara kapı aralayacağının altını çizen Komut, "Hastanemizde kornea nakli ile başlayan bu kıymetli sürecin, yakın gelecekte organ nakli merkezi ile daha büyük başarıları ve daha büyük operasyonları getireceği açıktır. Hastalarımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışan değerli doktorlarımızın emekleri gerçekten takdire şayan. Umarım hastamız en kısa sürede tamamen sağlığına kavuşur ve yaşam kalitesini artırarak, hayatına devam eder." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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