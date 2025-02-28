Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz - Son dakika flaş açıklama | Son dakika haberleri

        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

        MHP lideri Bahçeli, "Ne mutlu bizlere ki sahte ayrımcılıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 17:37 Güncelleme: 28.02.2025 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Onbir ayın sultanı, huzur ve bereket sunağı, rahmet ve mağfiret sağanağı Mübarek Ramazan ayına vasıl olmanın bahtiyarlığını hem milletçe hem de Türk-İslam âlemi olarak idrak ve ikmal ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

        Bahçeli paylaşımında şunları kaydetti: "Ramazan ayı dayanışmanın suru, yardımlaşmanın şuuru, birlik, dirlik ve kardeşliğin nurudur.

        Günahlardan arınma, şeytani heveslerden korunma, yalan ve dedikodu salgınından kurtulma mevsimi hamd olsun gelip çatmıştır.

        Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz.

        REKLAM

        Sahurdan iftara kadar hep birlikte ifa ve icra edeceğimiz dua ve ibadetlerimizle oruçlarımızın hakkını vereceğimize yürekten inanıyorum.

        Kem gözlere, kof sözlere, kötürüm niyetlere fırsat vermeden Ramazan ayının manevi güzelliklerini, hidayet ve hikmet dolu mükafatlarını barış ve beraberlik sınırları dahilinde doyasıya yaşamayı, adeta kana kana içmeyi bilhassa temenni ediyorum.

        Salih amel, saf ve sahici ahlakın rehberliğinde yurdumun baştan ayağa sükûnet, suhulet ve kardeşlikle ihata edilmesi yegane dileğimdir.

        Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Ramazan ayını gönülden tebrik ediyor; dualarda buluşmayı, yapacağımız oruç ibadetinin kabulünü Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan…"

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Makedonya ile ilişkilerimiz çok sağlam
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Makedonya ile ilişkilerimiz çok sağlam
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        28 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        28 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        G.Saray'dan Tahkim'e Okan Buruk itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e Okan Buruk itirazı!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Habertürk Anasayfa