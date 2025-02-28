Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Mart kapıdan baktırmayacak mı? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel hava durumunu değerlendirdi! - Hava durumu haberleri | Son dakika haberleri

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Mart bu kış henüz kapıdan baktırmayacak

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki günlerdeki hava durumunu kaleme aldı: Mart ayının ilk 10 günü içinde batı ve güney bölgelerde hava ilkbahara benzeyecek, İç Anadolu'da gece ayazı sürerken gündüzler 8 ila 13°C'lerde sıcaklıklarda seyredecek. Mart'ın bu kış henüz kapıdan baktırmayacağını söyleyebiliriz...

        Giriş: 28.02.2025 - 19:11 Güncelleme: 28.02.2025 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mart kapıdan baktırmayacak mı?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mart ayı için hava tahminlerini kaleme alan Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin'in Öztel'in değerlendirmesi şöyle:

        Türkiye’de soğuk hava dalgasının ardından hava ısınmaya başladı. Batı bölgelerde sabah saatleri yağmur, Fethiye ve çevresinde kuvvetli yağdı. İstanbul çevresinde artan bulutlar sabah yerel yağmurlar bıraktı, cumartesi günü ise Marmara Bölgesi ile ülke genelinde güneşli geçiyor. Niğde-Karaman-Kayseri çevresinde cumartesi karla karışık yağmur görülebilir. Doğu Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus, cumartesi sabahı görüş mesafesini düşürebilir.

        Hava sıcaklıkları İstanbul’da ve Ankara’da gündüz 10°C’ye yükselirken, İzmir ve Antalya gündüz 17°C’ye kadar ısınıyor. Doğu Anadolu’da aşırı soğuk geçen günlerin ardından Erzurum gündüz 0°C, gece ise -13°C.

        PAZAR AKŞAMI YAĞMUR BEKLENİYOR

        REKLAM

        Pazar akşamı olurken Trakya’dan itibaren İstanbul dahil Marmara genelinde yağmur bekliyoruz. Karabük-Kastamonu-İnebolu arasındaki yükseklerde pazar akşam yeniden kar yağabilir. Kıyılarda kar beklenmiyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Balıkesir ve Edirne-Tekirdağ hattında gelecek 5 günün içinde hava sadece pazar akşamı yağmurlu, günler çoğunlukla parçalı bulutlu ve güneşli havada geçecek.

        YER YER KUVVETLİ YAĞIŞLAR

        3 Mart Pazartesi soğuk ve kar yağışlı hava Anadolu’ya geri dönüyor, hafta başı Eskişehir-Ankara çevrelerinde kar atıştırabilir. Karadeniz’in yine iç kesimleri ile Doğu Anadolu genelinde pazartesi kar yağışı hayatı etkileyebilir. Sivas-Zara-Suşehri-Gümüşhane-Artvin boyunca ve Erzincan-Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yeni kar yağışı bekleniyor, bu yağışlar fazla uzun sürmeden 4 Mart Salı günü Anadolu’nun büyük kısmından ayrılıyor.

        DOĞU KAREDİNİZ'DE DURUM

        Artvin çevresi ve Samsun başta olmak üzere Karadeniz bölgesinde son yılların en yoğuk kar yağışları her yeri beyazlattı. Doğu Anadolu’da benzer şekilde insan boyunu aşan kar yığınları var. Artvin’de hafta sonu ve yeni hafta hava ısınıyor, kar yağışları geride kalıyor. 20-26 Şubat arasında yaşadığımız soğuk hava dalgası, Antalya-Kıbrıs arasında denizin üstüne kar düşürdü. Güney enlemlere kadar inen derin soğuk ile Türkiye’de son yıllarda yaşanan en büyük don hadiseleri yaşandı.

        HAVA DURUMU VE EKONOMİ

        Mersin, Adana, Karaman, Niğde, Kayseri, Malatya çevresinde turunçgil ve narenciye tarlaları dondu. Yer altındaki patatesin bile zarar gördüğü bu aşırı soğukların ardından tarımdaki bilanço ortaya çıkacaktır, fakat oldukça fazla üreticinin bu soğuk hava dalgasında ürününü kaybettiği bildiriliyor. Kışın bu soğuk hava dalgasının etkisi, yazın ise aşırı sıcaklar, bahar mevsimlerinde ise aşırı kuvvetli sağanaklar ülkemizde hasara yol açıyor. Bu durum komşu ülkelerde de farklı değil. 2024-2025 kışı Avrupa için yakın tarihin en “karsız” kışı olarak sürüyor. Batı ve Orta Avrupa’da Alp Dağları hariç kar örtüsü yok. Bahar gelmeden önce bir soğuk ve yağışlı hava dalgası da Avrupa’yı etkilemezse, kış görmeden bahara uzanacak ülkelerde doğal hayat ve ekonomi ile tarım olumsuz etkilenebilir.

        MART BU KIŞ HENÜZ KAPIDAN BAKTIRMAYACAK

        Mart ayının ilk 10 günü içinde batı ve güney bölgelerde hava ilkbahara benzeyecek, İç Anadolu’da gece ayazı sürerken gündüzler 8 ila 13°C’lerde sıcaklıklarda seyredecek.

        Mart’ın bu kış henüz kapıdan baktırmayacağını söyleyebiliriz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ölüme yol açıp kaçan sürücü yakalandı
        Ölüme yol açıp kaçan sürücü yakalandı
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
        50 yıl sonra görmeye başladı
        50 yıl sonra görmeye başladı
        28 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        28 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Makedonya ile ilişkilerimiz çok sağlam
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Makedonya ile ilişkilerimiz çok sağlam
        Pratik ve sağlıklı sahur tarifleri!
        Pratik ve sağlıklı sahur tarifleri!
        İstinaf son noktayı koydu
        İstinaf son noktayı koydu
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        G.Saray'dan Tahkim'e Okan Buruk itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e Okan Buruk itirazı!
        Eski eşe 'şov' göndermesi
        Eski eşe 'şov' göndermesi
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        Habertürk Anasayfa