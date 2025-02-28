Arda Güler kararını verdi!
Real Madrid'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Arda Güler'in takımdan ayrılabileceği konuşulurken, İspanyol basınından milli yıldızın geleceği hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
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İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor.
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Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 20 yaşındaki milli futbolcunun bu durumdan şikayetçi olduğu ve teknik direktörü Carlo Ancelotti ile aralarının açık olduğu öne sürülmüştü.
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İspanyol basınından Relevo'da yer alan habere göre ise genç yıldız, Real Madrid'deki geleceği hakkında kararını verdi.
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Arda Güler'in, Real Madrid'den kiralık olarak başka bir kulübe gitmeyi düşünmediği iddia edildi.
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Önceliğini kulüpte kalmaya veren Arda'nın, yeterli süreleri alamaması halinde ise bonservisiyle Real Madrid'den ayrılmayı düşündüğü belirtildi.
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ANCELOTTI'DEN ARDA AÇIKLAMASI
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 25 Şubat'taki basın toplantısında, Arda Güler'in forma şansı bulamaması nedeniyle kendisinden şikayetçi olduğuna yönelik sorulara yanıt vermişti.
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İtalyan teknik adam, "Şüphesi olan tüm futbolcular benim odama gelebilir. Ben herkesle konuşuyorum. Arda ile de Endrick ile de diğer gençlerle de hep konuşuyorum. Okuduğum kadarıyla bir olay (Arda Güler olayı) var. Ama bu olay bana ulaşmadı." ifadelerini kullanmıştı.
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"OYNAMAK İSTEYENLER ÇALIŞMALI VE ÖĞRENMELİ"
Real Madrid'in dünyanın en iyi takımı olduğunu, en üst düzey futbolculara sahip olduğunu, rekabetin en üst düzeyde olduğunu ve herkesin bunu bildiğini aktaran Ancelotti, "Ben oynadığı zaman futbolcuyu mutlu görmek istiyorum. Oynamak istemeleri normal ve oynamak isteyenler çalışmalı, öğrenmeli. Ama ben onunla (Arda Güler) kısa bir zaman geçiriyorum. Başkalarıyla daha uzun süre birlikte. Ve onların benimle aynı fikirde olup olmadıklarını bilmiyorum. Oynaması, hazır olması, çalışması için benimle aynı görüşteler mi bilmiyorum. Bu iletişim eksikliği." demişti.
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Bu sezon 28 resmi maçta 1051 dakika süre alan Arda Güler, 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
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