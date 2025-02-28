Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın ve Çorum çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 İÇ EGE VE İÇ ANADOLU'DA KAR BEKLENİYOR Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞA DİKKAT Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. REKLAM

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 8, Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı İSTANBUL: 12, Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu İZMİR: 16, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KOCAELİ: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu BURSA: 16, Çok bulutlu, öğleden sonra yağmurlu EDİRNE: 14, Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu KIRKLARELİ: 12, Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu A.KARAHİSAR: 6, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı REKLAM DENİZLİ: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı MANİSA: 16, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ADANA: 16, Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı HATAY: 14, Parçalı ve çok bulutlu MERSİN: 17, Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı KONYA: 9, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu SİVAS: 3, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı BOLU: 10, Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ZONGULDAK: 9, Çok bulutlu SİNOP: 12, Çok bulutlu SAMSUN: 9, Parçalı ve çok bulutlu AMASYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu TRABZON: 8, Parçalı ve çok bulutlu ARTVİN: 7, Parçalı ve çok bulutlu REKLAM ERZURUM: -2, Parçalı ve çok bulutlu KARS: -1, Parçalı ve çok bulutlu MALATYA: 8, Parçalı ve çok bulutlu VAN: 0, Parçalı ve çok bulutlu DİYARBAKIR: 10, Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP: 13, Parçalı ve çok bulutlu SİİRT: 9, Parçalı ve çok bulutlu ŞANLIURFA: 13, Parçalı ve çok bulutlu