Lemina taşları yerinden oynatıyor
Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina gösterdiği performansla taşları yerinden oynatacak. Gabonlu'nun orta sahada formayı kapmasının yanı sıra Gabriel Sara'nın forması da artık Yunus'un ağzında...
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Galatasaray’daki ikinci dönemine başlayan Mario Lemina’nın performansı beğeni topluyor.
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30 dakika süre bulduğu Rize’de maçı değiştiren tecrübeli orta saha derbide de Galatasaray’ın en iyi futbolcusu oldu.
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Henüz tam hazır olmadığına vurgu yapan Gabonlu, Okan Buruk ve kurmaylarının da gözüne girmeyi başardı.
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Lemina bundan sonraki süreçte ilk 11’e yazılacak ilk oyuncu olacak.
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Gabonlu yıldızın orta saha denklemine eklemlenmesiyle taşlar da yerinden oynayacak.
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12 haftanın 7’sine deplasmanda çıkacak olan Galatasaray fiziksel açıdan zorlanabileceği maçlarda Lemina & Torreira ikilisiyle sahaya çıkacak.
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10 numara pozisyonu için ise Dries Mertens’in yanı sıra Gabriel Sara ve Yunus Akgün forma rekabetine girecek.
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Sara’nın düşen performansıyla birlikte Okan Buruk’un bu bölge için Yunus’u kullanmayı düşündüğü öğrenildi.
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Sarı-kırmızılılar daha ofansif kadroyla sahaya çıktığında ise Sara - Lemina - Yunus üçlüsü görev yapacak.
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