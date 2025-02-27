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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lemina taşları yerinden oynatıyor - Galatasaray Haberleri

        Lemina taşları yerinden oynatıyor

        Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina gösterdiği performansla taşları yerinden oynatacak. Gabonlu'nun orta sahada formayı kapmasının yanı sıra Gabriel Sara'nın forması da artık Yunus'un ağzında...

        Giriş: 27.02.2025 - 10:18 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:23
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          Galatasaray’daki ikinci dönemine başlayan Mario Lemina’nın performansı beğeni topluyor.

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          30 dakika süre bulduğu Rize’de maçı değiştiren tecrübeli orta saha derbide de Galatasaray’ın en iyi futbolcusu oldu.

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          Henüz tam hazır olmadığına vurgu yapan Gabonlu, Okan Buruk ve kurmaylarının da gözüne girmeyi başardı.

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          Lemina bundan sonraki süreçte ilk 11’e yazılacak ilk oyuncu olacak.

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          Gabonlu yıldızın orta saha denklemine eklemlenmesiyle taşlar da yerinden oynayacak.

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          12 haftanın 7’sine deplasmanda çıkacak olan Galatasaray fiziksel açıdan zorlanabileceği maçlarda Lemina & Torreira ikilisiyle sahaya çıkacak.

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          10 numara pozisyonu için ise Dries Mertens’in yanı sıra Gabriel Sara ve Yunus Akgün forma rekabetine girecek.

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          Sara’nın düşen performansıyla birlikte Okan Buruk’un bu bölge için Yunus’u kullanmayı düşündüğü öğrenildi.

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          Sarı-kırmızılılar daha ofansif kadroyla sahaya çıktığında ise Sara - Lemina - Yunus üçlüsü görev yapacak.

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