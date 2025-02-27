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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da hedef çeyrek final!

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son maçında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. 6 puanda bulunan iki takım da bu maçı kazanarak çeyrek finale yükselmek istiyor. İşte mücadele öncesi tüm bilinmesi gerekenler ve G.Saray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.02.2025 - 10:04 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:04
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        • 1

          Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. maçında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

        • 2

          Türkiye Kupası'nda grup aşamasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan ve Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, C Grubu'nda 4 puanla 2. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 6 puanla grupta lider konumda yer alıyor.

        • 3

          Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puanı alması halinde C Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek. Galatasaray'ın berabere kalması halinde ise ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının sonucu önemli olacak. Üçüncü maçlar öncesi grupta Galatasaray ile RAMS Başakşehir'in puan ve averajı eşit durumda bulunuyor.

        • 4

          G.SARAY'DA 3 EKSİK

          Galatasaray, Konyaspor maçında 3 önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, sakatlıklarından dolayı Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

        • 5

          LİGDE 2 MAÇTA MAĞLUP ETTİ

          "Cimbom", bu sezon Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u iki kez mağlup etti. İlk olarak ligin 2. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, 21. haftada da Victor Osimhen'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla RAMS Park'ta rakibini 1-0mağlup etmeyi başardı.

        • 6

          İşte G.Saray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i...

        • 7

          GÜNAY GÜVENÇ

        • 8

          JELERT

        • 9

          CUESTA

        • 10

          KAAN AYHAN

        • 11

          BERKAN

        • 12

          EFE AKMAN

        • 13

          KEREM DEMİRBAY

        • 14

          YUSUF DEMİR

        • 15

          EYÜP AYDIN

        • 16

          YUNUS AKGÜN

        • 17

          AHMED KUTUCU

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