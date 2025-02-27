Galatasaray'da hedef çeyrek final!
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son maçında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. 6 puanda bulunan iki takım da bu maçı kazanarak çeyrek finale yükselmek istiyor. İşte mücadele öncesi tüm bilinmesi gerekenler ve G.Saray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i...
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. maçında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.
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Türkiye Kupası'nda grup aşamasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan ve Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, C Grubu'nda 4 puanla 2. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 6 puanla grupta lider konumda yer alıyor.
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Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puanı alması halinde C Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek. Galatasaray'ın berabere kalması halinde ise ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının sonucu önemli olacak. Üçüncü maçlar öncesi grupta Galatasaray ile RAMS Başakşehir'in puan ve averajı eşit durumda bulunuyor.
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G.SARAY'DA 3 EKSİK
Galatasaray, Konyaspor maçında 3 önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, sakatlıklarından dolayı Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
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LİGDE 2 MAÇTA MAĞLUP ETTİ
"Cimbom", bu sezon Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u iki kez mağlup etti. İlk olarak ligin 2. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, 21. haftada da Victor Osimhen'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla RAMS Park'ta rakibini 1-0mağlup etmeyi başardı.
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İşte G.Saray'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i...
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- 7
GÜNAY GÜVENÇ
- 8
JELERT
- 9
CUESTA
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- 10
KAAN AYHAN
- 11
BERKAN
- 12
EFE AKMAN
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- 13
KEREM DEMİRBAY
- 14
YUSUF DEMİR
- 15
EYÜP AYDIN
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- 16
YUNUS AKGÜN
- 17
AHMED KUTUCU