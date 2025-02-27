ABD'de yeni çıkan banknotta Trump'ın yüzü mü olacak?

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson, X'te yaptığı açıklamada, "ABD Gravür ve Baskı Bürosu'na Donald J. Trump'ın yer aldığı 250 dolarlık bir banknot tasarlama talimatı vermek üzere bir yasa tasarısı hazırladığımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Wilson, Trump'ın birinci ve ikinci dönemleri arasında görev yapan Eski Başkan Joe Biden'a da değindi ve enflasyonu 'Bidenflasyon' olarak adlandırarak "Bidenflasyon, Amerikan ailelerini daha fazla nakit taşımaya zorlayarak ekonomiyi mahvetti" dedi.

REKLAM advertisement1

100 dolarlık banknot, 1969'dan bu yana en büyük ABD banknotu konumunda. ABD yasalarına göre ise, ABD para biriminin üzerinde yaşayan hiçbir kişinin resmi bulunamaz.

* Haberin görseli Joe Wilson'ın X hesabından ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.