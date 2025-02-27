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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Cansu Kaplı'nın şüpheli ölümü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Cansu'nun şüpheli ölümü!

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, babası tarafından yatak odasında hareketsiz bulunan 32 yaşındaki Cansu Kaplı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çeşitli kronik hastalıkları bulunan Cansu Kaplı'nın kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 08:16 Güncelleme: 27.02.2025 - 09:30
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        Cansu'nun şüpheli ölümü!
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        Samsun'da yürek yakan olay, dün sabah saat 11.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi.

        YATAK ODASINDA HAREKETSİZ BULDU

        DHA'daki habere göre Cansu Kaplı'dan haber alamayan babası, yaşadığı eve gitti. Buradaki kapıyı zorlayarak açan baba, kızını yatak odasında hareketsiz halde gördü.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaplı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından götürüldüğü Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

        Çeşitli kronik hastalıkları bulunan Cansu Kaplı'nın kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek.

        Kaplı'nın 2021 yılında evlendiği, olay sırasında eşinin işte olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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        #Cansu Kaplı
        #Samsun
        #Son dakika haberler
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