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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen ve transfer açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen ve transfer açıklaması!

        Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve devre arasında takımdan ayrılmayan Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili resmi açıklama geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 21:02 Güncelleme: 26.02.2025 - 21:02
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        • 1

          Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

        • 2

          Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Nijeryalı santrforun geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        • 3

          Sky Sports'a konuşan Manna, 26 yaşındaki yıldızın satışı konusunda çözüm aradıklarını dile getirdi.

        • 4

          "SERBEST KALMA MADDESİ VAR"

          Manna, "Victor Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu doğru. Geçen yaz olduğu gibi geç bir transferden kaçınmak için mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulmak için çalışıyoruz." dedi.

        • 5

          MANCHESTER UNITED KANCASI!

          İngiliz basınından Daily Star'ın haberine göre ise gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim, Rasmus Höjlund ve Joshua Zirkzee ile hedeflerine ulaşamayacağını düşündüğü için Victor Osimhen'in transfer edilmesini istedi.

        • 6

          G.Saray'da 26 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 20 gol - 5 asistlik performans sergiledi.

        • 7
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