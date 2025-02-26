Osimhen ve transfer açıklaması!

"SERBEST KALMA MADDESİ VAR"

Manna, "Victor Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi olduğu doğru. Geçen yaz olduğu gibi geç bir transferden kaçınmak için mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulmak için çalışıyoruz." dedi.