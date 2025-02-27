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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!

        İstanbul Avcılar'da, 21 Şubat'ta sabah saatlerinde kuyumcu dükkanına giren maskeli silahlı 2 kişi iş yerini soydu. Yaya olarak kaçtıkları öğrenilen şüphelilerin bir süre sonra sahte plakalı bir araçla kaçtığı tespit edildi. Araca binmeden önce yüzlerindeki maskeyi de yaktıkları belirlenen şüphelilerin kimlikleri görüntülerden yola çıkılarak tespit edildi. Gasp dedektifleri sürdürdükleri amansız takiple 2 soyguncu yakalandı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde soygunda aldıkları takılarla birçok uyuşturucu madde ele geçirildi

        Giriş: 27.02.2025 - 09:48 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:17
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        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
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        İstanbul'da olay, 21 Şubat Cuma günü, saat 10.50 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, sabah saatlerinde iş yerini açan 39 yaşındaki H.B., şoke eden bir baskınla karşılaştı.

        SİLAHLI MASKELİ GELDİLER

        İçeri silahla giren maskeli iki soyguncu, iş yeri sahibine silah doğrultarak vitrindeki takıları istedi. Soyguncuların silahla tehdit etmesine karşılık ellerine havaya kaldıran iş yeri sahibi, şüphelilere vitrindeki takıları verdi. Tüm bu anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

        YAKILMIŞ MASKELER BULUNDU

        Kuyumcunun olayı polise bildirmesinin ardından olay yerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geldi. Müşteki H.B., başına gelenleri polise anlatarak şüphelilerin yaya olarak kaçtığını söyledi. Görüntüleri izleyen polis, iz sürdü. Şüphelilerin kaçtığı yönde yanmış bir malzemeyle karşılaştı. İncelemede şüphelilerin giydikleri maskeyi yaktıkları tespit edildi.

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        ZANLILAR YAKALANDILAR

        Şüphelilerin olaydan sonra yaya olarak uzaklaştıkları, daha sonra da sahte plakalı bir araçla kaçtıkları belirlendi. Gasp dedektifleri ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri yaptıkları çalışmalarla, şüphelilerin kaçtıkları adresleri tespit etti. İki farklı adres düzenlenen operasyonla 2 soyguncu ve kendilerine yardım yataklık yaptığı belirlenen bir kişi daha yakalandı.

        UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

        Evde yapılan aramalarda şüphelilerin gasp olayında elde ettiği değerlendirilen 65 parça malzeme ele geçirildi. Aramalarda 1 adet Sıg Sauer marka ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait takılı vaziyette 1 adet boş şarjör, 1 adet 7.65 mm üzerinde ibare bulunmayan ruhsatsız tabanca, bu tabancaya takılı şarjör içerisinde 6 adet fişek, 1 adet 9.19 mm Springfield Armory marka tabanca ve bu tabancaya takılı şarjör içerisinde 9 adet fişek, 3 adet hassas terazi ve birçok uyuşturucu madde bulundu.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Yapılan çalışmaların ardından adliye mercilere sevk edilen şüphelilerden M.B., adli kontrol startıyla serbest bırakıldı. Soygun olayını gerçekleştirdiği belirlenen İ.Y. ve E. A. isimli şüpheliler tutuklandı.

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        #istanbul
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