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        Haberler Dünya Kanada'da muhalefet, Trump'ın G7 Zirvesi'nden men edilmesi çağrısı yaptı | Dış Haberler

        Kanada'da muhalefet, Trump'ın G7 Zirvesi'nden men edilmesi çağrısı yaptı

        ABD Başkanı Trump'ın "Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti" olması gerektiği ifadelerinin ardından Kanada'da muhalefet partisi, Trump'ın G7 Zirvesi'ne katılımının engellenmesi çağrısında bulundu. Yeni Demokrasi Partisi (NDP) lideri Singh, "Demokrasimizi ve egemenliğimizi tehdit eden birini neden davet edelim ki?" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 08:00 Güncelleme: 27.02.2025 - 08:00
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        "Trump G7 Zirvesi'nden men edilsin" çağrısı
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        Kanada'da muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi (NDP) lideri Jagmeet Singh, ABD Başkanı Donald Trump'ın G7 Zirvesi'ne katılımının engellenmesi çağrısında bulundu.

        Singh, bu yıl Kanada'nın üstlendiği G7 Zirvesi dönem başkanlığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        "Demokrasi, egemenlik ve küresel istikrara yönelik tehditleri" gerekçe gösteren Singh, Trump'ın G7 Zirvesi'ne katılımının yasaklanmasını talep etti.

        Singh, "Demokrasimizi ve egemenliğimizi tehdit eden birini neden davet edelim ki?" ifadelerini kullandı.

        Trump'ın eylem ve politikalarının uluslararası kuruluşlara zarar verdiğini kaydeden Singh, G7 Zirvesi'nin "Trump'ın dünyaya yönelik tehditlerine karşı müttefiklerle ortak çalışmak için bir fırsat" olduğunu kaydetti.

        ABD Başkanı Trump, 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G7'ye yeniden kabul edilmesi gerektiğini söylemişti.

        TRUMP'IN "KANADA ABD'NİN 51. EYALETİ OLSUN" AÇIKLAMALARI

        ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olması yönündeki söylemini seçim sürecinde ve başkanlık görevine geldiğinden beri sık sık yineledi. Son yaptığı açıklamada da "Kanada'nın 51. eyaletimiz olması gerektiğini söylüyorum. Gümrük vergisi yok, hiçbir şey yok. Ve onlara askeri koruma verelim diyorum" demişti.

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