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        Haberler Gündem Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı | SON DAKİKA HABERLER

        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı

        İstanbul'da, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 20 şüpheli, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. CHP lideri Özgür Özel, Köseler'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Sinmeyeceğiz, yılmayacağız" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir" derken, ABB Başkanı Mansur Yavaş "Demokrasiye ve hukuka olan inancımızdan asla vazgeçmeyecek, mücadelemizden bir adım dahi geri atmayacağız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.02.2025 - 07:15 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:58
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        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
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        İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi.

        17 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

        AA'da yer alan habere göre öte yandan 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

        KÖSELER İLE 20 KİŞİ GÖZALTINDA

        Talimat doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli gözaltına alındı.

        BELEDİYEDE ARAMALAR SÜRÜYOR

        Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Bu arada polis ekiplerinin Beykoz Belediyesi'ndeki aramalarının sürdüğü öğrenildi.

        SUÇLAMA: SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK

        DHA'daki habere göre Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ihalelerde yetkili Müdürler G.T, O.K. ve Başkan (eski) Danışmanı E.H.B hakkında birden fazla 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan; ayrıca Başkanlık Özel Kalem Müdürü V.G ve Başkanlık personeli M.Ü ile ihale yüklenicisi ya da teklif veren 15 firma yetkilisi, 15 şüpheli hakkında birden fazla 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından yakalama, gözaltı, Sulh Ceza Mahkemesi kararlarına bağlı olarak arama ve el koyma talimatı verildiği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince işlemler başlatıldığı bildirildi.

        ÖZEL: SİNMEYECEĞİZ, YILMAYACAĞIZ

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Saray rejimi, yarattığı korku düzeninde herkesi sindirmeye, yıldırmaya çalışıyor olabilir ancak biz sinmeyeceğiz, biz yılmayacağız" dedi.

        Özgür Özel, X hesabından şu sözleri paylaştı:

        "31 Mart yerel seçimlerinin ardından seçilmiş belediye başkanlarına yönelik başlatılan operasyonlar, milletin gözünden düşerek 20 yıl sonra elindeki yerel iktidarı kaybeden bir siyasi parti ve onun yöneticilerinin 22 yıllık merkezi iktidarlarını da ilk seçimde kaybedeceklerini bilmelerinin telaşındandır.

        Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'in sabahın köründe gözaltına alınması, intikam aparatına dönüştürdüğünüz yargı eliyle milletin oyuyla, milletin tercihleriyle zıtlaşmaya yeltenmekten başka bir şey değildir.

        Herkes bilsin ki;

        Saray rejimi, yarattığı korku düzeninde herkesi sindirmeye, yıldırmaya çalışıyor olabilir ancak biz sinmeyeceğiz, biz yılmayacağız.

        Gücünü milletimizin iradesinden ve ilk Kurultayımız olan Sivas Kongresi'ndeki delegelerimizin kararlılığından alan partimiz ve tüm üyelerimiz bu korku düzenine, bu Saray rejimine boyun eğmeyecek, 86 milyon yurttaşımızın tamamı için ifade özgürlüğünü, demokrasiyi, özgürlükleri ve adaleti getirene kadar gece gündüz çalışacağız."

        İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

        Köseler'in gözaltına alınmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu açıklamada bulundu:

        "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04:00 sularında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Eşiyle uyurken evi basılan belediye başkanımız gözaltında. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04.00’de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok."

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        "HUKUK HERKESE EŞİT UYGULANMALI"

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözaltı kararına ilişkin şunları söyledi: "Hukukun üstünlüğü, adaletin temelidir. Ancak ne yazık ki bu sabah bir hukuksuzlukla daha uyandık. İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ifade vermeye çağrılsa gidecekken, saat 04.00’te evinden gözaltına alındı.

        Adil ve şeffaf yargılanma hakkı, hukuk devletinin vazgeçilmez ilkesidir ve herkes için eşit uygulanmalıdır. Demokrasiye ve hukuka olan inancımızdan asla vazgeçmeyecek, mücadelemizden bir adım dahi geri atmayacağız."

        İL BAŞKANI ÇELİK: ZULÜM ZİNCİRİNİN SON HALKASI

        CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Köseler'in gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, gece 04.00'da, evi çok sayıda polisle basılarak gözaltına alındı. Yeri yurdu belli, çağırıldığında ifade verecek, 65 yaşında bir Belediye Başkanına yapılan bu muamele zulüm zincirinin son halkasıdır.

        Başkanımızın yanındayız. Avukatlarımız ve örgütümüzle süreci takip ediyoruz. Ekrem Başkanımızın Ankara'da tarihi bir konuşma yapacağı günde gece yarısı yapılan "zaman ayarlı” operasyon, yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmeye çalışanların çaresizliğinden başka bir şey değildir.

        Bu beyhude çabalarla Cumhuriyet Halk Partisi'ni durduracağını sananlar büyük yanılgı içerisindeler. Ne yaparsanız yapın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacaktır!"

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        #Beykoz Belediyesi
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