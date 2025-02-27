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        Haberler Dünya 'İstanbul' zirvesi: ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da | Dış Haberler

        'İstanbul' zirvesi: ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da

        Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında, büyükelçilik faaliyetlerinin ele alınacağı toplantı için Rus heyeti ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansına geldi. Heyetler arası görüşme başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:10 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:11
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        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
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        ABD ve Rusya arasında büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen hususların ele alınması üzerine yürütülen görüşme için Rus heyeti saat 09.50'de ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansına ulaştı.

        Rusya ve ABD heyetleri, büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen hususların ele alınması üzerine ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansına bir araya geldi. Heyetler arası görüşme sürüyor.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada, "Diplomatlarımız, eski yönetim döneminde biriken sistematik sorunları ele alacak. Bu sorunlar, büyükelçiliklerin çalışmasını engelleyen hususlarla ilgili. Böyle bir görüşme yarın İstanbul'da yapılacak." ifadesini kullanmıştı.

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        İki ülke heyetleri arasındaki ilk görüşme, ikili ilişkiler ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma amacıyla 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılmıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda "muhtemelen" Suudi Arabistan'da görüşeceğini açıklamıştı.

        Öte yandan Türkiye, görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil, barış çabalarına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu her fırsatta yineliyor.

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