Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD Başkanı Trump ile görüşecek: "Tarihi bir anlaşma imzalayacağız"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün Beyaz Saray'da ABD Başkan Donald Trump ile tarihi bir görüşme gerçekleştirecek. ABD basını saatler önce Zelenskiy'nin ABD'ye vardığını yazdı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yılı geride kalırken, iki liderin bugün nadir elementler anlaşmasına imza atması bekleniyor.

TRUMP NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİ İSTEDİ

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ABD Başkanı Trump, göreve gelmeden önce ve başkanlık koltuğuna geçtiğinde de Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitireceği yönünde birçok kez açıklamada bulundu, ancak bunu nasıl yapacağını söylemedi. Şubat ayı başında yaptığı açıklamada ise Ukrayna'da bulunan nadir toprak elementlerini almak istediklerini söyledi. Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda, bunun karşılığının olması gerektiğini vurgulamıştı.

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Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından Zelenskiy ve Trump'ın bugün Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından nadir element anlaşmasına imza atması bekleniyor. Anlaşmanın taslak metnine göre Ukrayna, gelecekte maden, petrol ve gaz çıkarımından elde edeceği gelirlerin yüzde 50'sini Ukrayna ve ABD arasında oluşturulan ortak bir fona aktaracak.

"TARİHİ BİR ANLAŞMA İMZALAYACAĞIZ"

Trump, "Savaşı sona erdirmek için çok çalışıyoruz. Bence çok ilerleme kaydettik ve oldukça hızlı ilerlediğini düşünüyorum. Barışa doğru ilerleme, Başkan Zelenskiy'nin Beyaz Saray'ı ziyaret etmesiyle devam edecek. ABD'yi, Ukrayna'nın topraklarını, petrol ve gazlarını geliştirmede önemli bir ortak yapacak tarihi bir anlaşma imzalayacağız" ifadelerini kullandı.

Bu hafta başında Zelenskiy ile anlaşmaya çok yakın olduklarını dile getiren Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme çabaları doğrultusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeleri "çok başarılı" olarak değerlendirdi.

NADİR ELEMENTLERİN YÜZDE 5'İ UKRAYNA'DA

Dünyadaki "nadir hammaddelerin" yüzde 5'inin Ukrayna'da bulunduğu tahmin ediliyor.

Elektrikli araçlarda batarya yapımında kullanılan grafit rezervinin büyüklüğü 19 milyon ton olarak tahmin ediliyor.

Avrupa'daki lityum yataklarının üçte biri Ukrayna'da. Lityum, mevcut bataryaların temel bileşeni.

Ukrayna silah, rüzgar türbini, elektronik ve modern dünyada hayati önem taşıyan diğer ürünlerin üretiminde kullanılan nadir toprak metallerinin birçoğuna sahip.