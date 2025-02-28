Muğla'nın Bodrum ilçesi Çamlık Mahallesi, Regnum Golf Sahası içindeki Zeytin Ada Blokları'nda yaşayan iş insanı ve golf sporcusu Beyhan Goldman Benardete'den (61) haber alamayan yakınları, site görevlilerine bildirdi.

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YERDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU DHA'daki habere göre site görevlileri, Benardete'yi evinde yerde hareketsiz bulup jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VÜCUDUNDA DARP VE YARA İZİ YOKTU Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Benardete'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, vücudunda herhangi bir darp, cebir ve yara izi bulunmayan Beyhan Goldman Benardete'nin cenazesi, Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ Benardete'nin cenazesi, buradan da kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Beyhan Goldman Benardete'nin aktif golf sporcusu olduğu ve birçok turnuvaya katıldığı belirtildi.

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU'NDAN TAZİYE MESAJI Türkiye Golf Federasyonu resmi sosyal medya hesabından Beyhan Goldman Benardete için taziye mesajı yayınlandı. Mesajda, "Golf camiamızın değerli ismi, Kemer Golf Kulübü'nün kıymetli üyelerinden Sayın Beyhan Goldman Benardete'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş¸ bulunmaktayız. Nazik ruhu, zarafeti ve dostluğu ile hepimizin gönlünde özel bir yer edinmiş olan merhumeye Allah'tan rahmet diliyoruz. Onu tanıyan herkesin yüreğinde derin bir boşluk bırakacak bu büyük kayıp karşısında, ailesine, sevdiklerine ve tüm golf camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK Beyhan Goldman Benardete'nin cenazesinin bugün öğlen İstanbul'da Bebek Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi.