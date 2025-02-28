Ferdi Tayfur’un mirasında yeni gelişme: Mahkemeden tedbir kararı

Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta hayatını kaybetti. Merhum şarkıcının mirası, aile içinde bir kutuplaşmaya neden oldu.

REKLAM advertisement1 Ferdi Tayfur Marmaris Adliyesi 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde okunan vasiyetine göre; Ferdi Tayfur mirasının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlamıştı. Geri kalan miras ise çocukları, torunları ve yeğenleri arasında paylaştırılmıştı. Şöyle; Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a taşınmazlarını; beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı öğrenilmişti. Oğlu Timur Turanbayburt ile kızı Tuğçe Tayfur Aydın, mirastan kendilerine pay bırakılmaması üzerine vasiyete itiraz etmişti.

REKLAM Timur Turanbayburt ile kızı Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatları; bağışlanan mal varlıkları hariç tüm mirasa tedbir konulması ve kayyum atanması talebinde bulunmuştu.

Timur Turanbayburt ile Tuğçe Tayfur Aydın Tuğçe Tayfur Aydın, babasının tüm fikri ve sinai haklarına tedbir konulduğunu duyurdu.

"ADALET ER GEÇ TECELLİ EDER" Tuğçe Aydın Tayfur, şunları söyledi; "Mahkeme kararıyla babamın tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulmuştur. Yani hiç kimse babamın şarkılarını satamaz, üzerinden ticari gelir elde edemez. Bu daha başlangıç. Adalet er ya da geç tecelli eder. Yine hatırlatıyorum; Allah var, gam yok"

Ferdi Tayfur - Tuğçe Tayfur Aydın