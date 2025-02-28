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        Haberler Gündem Güncel 4 yaşındaki Nazlı Şeşen aranıyor | Son dakika haberleri

        4 yaşındaki Nazlı Şeşen aranıyor

        Denizli'de evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in bulunması için ekipler alarma geçti. Minik Nazlı'nın son görüntülerinde ise demir yolu üzerinde koştuğu görülürken, ekiplerin arama çalışmaları aralıksız devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 20:27 Güncelleme: 28.02.2025 - 21:38
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        4 yaşındaki Nazlı Şeşen aranıyor
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        İHA'nın haberine göre; Honaz Kocabaş Mahallesi’nde evinin önünde oynayan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen kayboldu. İsmail ve Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan Nazlı Şeşen’i bulamayan ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Görgü şahitlerinin ifadeleri ışığında ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Minik Nazlı’nın son görüldüğü güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Görüntülerde minik Nazlı tren rayları üzerinde koşarak gittiği görüldü. Tren yolunun devam ettiği köprüye girmesinin ardından minik Nazlı'nın kameraların açısından çıktığı görüldü.

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        EKİPLER ARAMALARI DEREYE YOĞUNLAŞTIRDI

        Güvenlik kamerası görüntülerinde son olarak köprüye yöneldiği görülen Nazlı’nın dereye düşmüş olma ihtimalini de değerlendiren ekipler dereyi besleyen Akbaş Barajı’ndan suyu kesti.

        Aynı zamanda derede bulunan terliklerin ise ailesi tarafından minik Nazlı’ya ait olduğu doğrulandı. Suyun debisinin düşmesiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç adamlar derede arama çalışması başlattı.

        Ayrıca jandarma asayiş, komando ile AFAD ve AKUT ekipleri de bölgede minik Nazlı’yı aramak için çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekiplerine ait arama köpeğinin de çalışmalara destek verdiği görüldü.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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