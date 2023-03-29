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Eğer İzmir metro durakları 2023 güncel bilgileri merak ediyorsanız cevabı hemen burada. Aynı zamanda sizlerle İzmir metro durak isimleri, güzergahı, sefer saatleri ve istasyon haritası ile ilgili de bilmeniz gereken bilgileri paylaşacağız.

Yolunuz İzmir’e düşerse ve şehir içi trafikten uzak bir ulaşım sağlamak isterseniz bu bilgileri aklınızda tutmanız gerekecek.

İzmir Metro Durakları

İzmir metrosu Fahrettin Altay Aktarma Merkezinden başlar ve Evka-3’e kadar gider. Peki kaç duraktan geçer ve duraklar arası kaç dakika sürüyor?

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Eğer bu duraklardan birinde inmeniz gerekiyorsa mutlaka çıktığınız zaman otobüsle yolculuğunuza devam edebilirsiniz. Gitmek istediğiniz yerin tam adresini bildikten sonra hangi durakta inmeniz gerektiğini de netleştirebilirsiniz. İzmir metro durakları sefer saatleri ise şu şekilde: 06.00 ila 21.40 arasındadır. Sefer sıklığı ise 4 dakikadır.

Buna ek olarak İzmir metro durak isimleri haricinde Hilal ve Halkapınar duraklarından da İZBAN’a aktarma yapabiliyorsunuz. Eğer şehrin farklı bölgelerine seyahat etmeniz gerekiyorsa bu duraklarda inebilirsiniz.

Kısaca İZBAN duraklarının isimlerinden de bahsedelim:

- Aliağa, Biçerova, Hatundere, Menemen, Egekent 2, Ulukent, Egekent, Ata Sanayi, Çiğli, Mavişehir, Şemikler, Demirköprü, Nergis, Karşıyaka, Alaybey, Naldöken, Turan, Bayraklı, Salhane, Halkapınar, Alsancak, Hilal, Kemer, Şirinyer, Koşu, İnkılap, Semt Garajı, Esbaş, Gaziemir, Sarnıç, Adnan Menderes Havalimanı, Cumaovası, Develi, Tekeli, Pancar, Kuşçuburun, Torbalı, Tepeköy, Sağlık, Belevi, Selçuk

Gördüğünüz üzere bu hat daha uzundur ve İzmir’in farklı önemli bölgelerine de ulaşım sağlıyor. Sefer saatleri ise 05.20- 01.23 aralığındadır.

İzmir Metro Durakları Arası Mesafe Kaç Dk?

İzmir metro güzergahı ile ilgili bilgileri sizlere aktardık. Buna ek olarak her durak arası kaç dakika olduğu konusu da fazlasıyla merak ediliyor.

Her durak arası 2 dakikadır. Genelde çok ciddi bir arıza olmadığı sürece duraklar arası geçiş süresi 2 dakikadan fazla olmayacaktır. Belli hızlarda belli zamanlarda duraklarda olurlar. Bu sebeple birini kaçırsanız bile 4 dakika sonra bir diğer metro gelecektir.

Daha detaylı bir şekilde metro ve İZBAN hattını görmek istiyorsanız da web sitesinde İzmir metro durakları istasyon haritası bulacaksınız. Siteye girin ve inceleyin.

İzmir metro tam olarak aktarma merkezinin ortasında başlıyor ve bu sebeple de gün içinde binlerce kişi tarafından kullanılıyor. Böylece şehrin içerisinde çok uzak mesafelere gidiş kısalıyor. Eğer öğrenciyseniz ya da uzak bir bölgede işe gidiyorsanız mutlaka yolunuz metrodan geçecektir.

Son elde edilen bilgilere göre metro çalışmaları devam ediyor ve güzergah uzatılıyor.

İzmir Metro Biniş Ücretleri

Sizlere güncel olarak biniş ücretlerinden de bahsedelim.

- İlk binişte tam bilet 8,78 TL, 120 dakika içinde kullanırsanız 3,50 TL ve eğer bir kez daha kullanırsanız da 2 TL oluyor.

- Öğrenci bileti ise 3 TL olarak güncellenirken,

- Öğretmen bileti 7,56 TL

- 60 yaş üstü bilet ise 7,56 TL oldu.

İşte bütün bu bilgileri unutmadığınız sürece rahatlıkla metro kullanabilirsiniz ve hangi güzergahta ilerlemeniz gerektiğini de öğrenebilirsiniz. Yapmanız gereken ise, eğer şehirde yabancıysanız ve ilk kez metro kullanacaksanız, İzmir ulaşımın resmi web sayfasını ziyaret etmek ve buradan metro güzergahını bulmak. Böylece hangi yönde gittiğinizi görebilirsiniz.

ANKARA METRO DURAKLARI

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos