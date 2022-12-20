Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik İzmir merkezli 13 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı

İzmir merkezli 13 ilde FETÖ'nün TSK yapılanması ve sivil unsurlarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı

Giriş: 20.12.2022 - 07:08 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir merkezli 13 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
DHA

İzmir merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvveleri (TSK) ve sivil unsur yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, itirafçı ifadelerinin yanı sıra ankesörlü/sabit hatlardan ya da kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu, ayrıca askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama yaptığı belirlenen TKS mensubu ve sivil yapılanmasına yönelik 30 kişi hakkında önemli bilgi ve belgelere ulaşıldı.

DHA'nın haberine göre; yapılan soruşturma sonucunda 5'i Kara Kuvvetleri, 4'ü Hava Kuvvetleri, 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 6'sı Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 10'u muvazzaf olmak üzere 16 asker ve 14'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir ve 12 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 4'ü Üsteğmen, 11'i Astsubay ve 1'i Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

*Haberde DHA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İzmir'de 13 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı
İzmir'de 13 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı
Asansör boşluğuna düşen işçi kurtarılamadı
Asansör boşluğuna düşen işçi kurtarılamadı
Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 58 tutuklama
Ankara'da uyuşturucu operasyonları: 58 tutuklama
Silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında kundaklama şüphesi
Silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında kundaklama şüphesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.