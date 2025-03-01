Prof. Taşkın, ""İlkbaharda güneşin kendini daha fazla hissettirmesi sonucu deniz suyundaki sıcaklığın artışına bağlı olarak algler gibi fotosentez yapan organizmalarda artış gözlenir. Bu, normal bir döngüdür. Ancak İzmir iç körfez gibi karasal baskı sonucu kirlilik ve besin elementlerinin çok fazla olduğu bir bölgede temiz ortam türleri ekosistemden çekilirken bunların yerine besin elementlerini kullanan diğer fırsatçı dediğimiz özellikle yeşil algler artış gösterir. Bu artış sonucunda ortam ötrofik bir hal alır" dedi.