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        Haberler Gündem Güncel İzmir İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse, yangınların ardından görevini bıraktı | Son dakika haberleri

        İzmir İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse, yangınların ardından görevini bıraktı

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse'nin orman yangınlarının hemen ardından görevden alındığı ileri sürüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise Derse'nin görevden alınmadığını, emeklilik dilekçesini verdiğini söyledi. Derse de sosyal medya hesabında emeklilik dilekçesini verdiğine dair paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 12:43 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:43
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        Yangınların ardından emekliliğini istedi
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        İzmir'de 15 Ağustos'tan bu yana başta Karşıyaka olmak üzere Urla, Menderes, Ödemiş, Bayındır ve Tire ilçelerinde orman yangınları çıktı.

        Yangınlara orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Orman yangınlarının hemen ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse'nin görevden alındığı ileri sürüldü.

        "İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

        İddialar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanımız Sayın İsmail Derse'nin görevden alındığı yönünde basına ve kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Daire Başkanımız emekli olmaya karar vermiş ve kendi iradesi doğrultusunda görevi bırakmıştır. İtfaiye teşkilatımızda bugüne kadar verdiği hizmetler için Sayın Derse'ye çok teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık ve esenlikler diliyoruz" denildi.

        "32 YILI GÜZEL ANILARLA GERİDE BIRAKTIM"

        Derse ise sosyal medya hesabından "Son görevimi ciddiyetle yapmanın haklı gururu ile dilekçemi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına vermiş olup, 32 yılı güzel anılarla geride bıraktım" yazılı paylaşımda bulundu.

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        #İzmir
        #orman yangınları
        #itfaiye
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