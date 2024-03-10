İzmir imsakiye takvimi 2024: İzmir sahur ve iftar vakti ne zaman?
Ramazan ayı için geri sayım bitti. Şimdi, sahur ve iftar saatleri için imsakiye araştırmaları hız kazandı. Buna göre, İzmir'de ikamet eden vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. Diyanet tarafından yayınlanan saatlere göre 2024 İzmir imsakiye takvimi belirlendi. İşte, İzmir imsakiyesi ile oruç ve sahur vakitleri...
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Her yıl coşkuyla karşılanan Ramazan ayı için geri sayım tamamlandı. Oruç ve ibadetle geçirilecek bir ay boyunca sahur ve iftar yemeklerinde aileler bir araya gelecek, Müslümanlar maneviyat yönünü geliştirme imkânı bulacak. Oruç tutma süresi, ezan vakitlerine göre belirlendiği için imsakiye takvimleri aranmaya başladı. Bu kapsamda İzmir imsakiye takvimi de belirlendi. İşte, 2024 İzmir imsakiye takvimi ile iftar ve sahur saatleri...
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İZMİR İMSAKİYESİ İLE SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ
1. GÜN |
11 Mart 2024 Pazartesi sahur (imsak) vakti: 06.01
11 Mart 2024 Pazartesi iftar saati: 19.21
2. GÜN |
12 Mart 2024 Salı sahur (imsak) vakti: 05.59
12 Mart 2024 Salı iftar saati: 19.22
3. GÜN |
13 Mart 2024 Çarşamba sahur (imsak) vakti: 05.58
13 Mart 2024 Çarşamba iftar saati: 19.23
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4. GÜN |
14 Mart 2024 Perşembe sahur (imsak) vakti: 05.56
14 Mart 2024 Perşembe iftar saati: 19.24
5. GÜN |
15 Mart 2024 Cuma sahur (imsak) vakti: 05.54
15 Mart 2024 Cuma iftar saati: 19.25
6. GÜN |
16 Mart 2024 Cumartesi sahur (imsak) vakti: 05.53
16 Mart 2024 Cumartesi iftar saati: 19.26
7. GÜN |
17 Mart 2024 Pazar sahur (imsak) vakti: 05.51
17 Mart 2024 Pazar iftar saati: 19.27
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ORUCUN KUR'AN'DAKİ YERİ NEDİR?
Oruç tutmakla ilgili Bakara suresinde şöyle deniyor;
“Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde oruç farz kılındı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerde sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlara (zorlukla güç yetirebilenlere veya güç yetiremeyenlere) bir yoksulun -günlük- yiyeceği kadar fidye gerekir. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bu kendisi için bir iyiliktir. Eğer bilirseniz orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır. -O sayılı günler- doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerde sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşılık Allah’ı tâzim etmeniz için ve umulur ki şükredersiniz diye -oruçla yükümlü tutup hükümlerini açıklıyor-” (Bakara, 2/183-185).
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RAMAZAN AYI TAKVİMİ 2024
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arife
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)