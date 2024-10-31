İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırıda etkisiz hale getirilen Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyi Davut Alçiçek'in, belediyede çalıştığı haberini alınca ağabey Alçiçek'le tüm ilişiğin kesildiğini belirtti.

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2013 YILINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ

AA'da yer alan habere göre Alçiçek'in 1 Mayıs 2013'te taşeron firmada güvenlik personeli olarak işe başladığını bildiren Yıldız, taşeron işçilerin kadroya alınma şartlarını belirleyen 696 sayılı Karar Hükmünde Kararname'nin ardından 1 Nisan 2018'te belediye şirketine giriş yaptığını kaydetti.

"KARARIMIZ ÇOK NETTİR"

Yıldız, silahlı özel güvenlik Alçiçek'in işine 28 Ekim'de son verildiğini açıklayarak, "Milletimizin birliğine ve beraberliğine yapılmış bu hain saldırıyı gerçekleştiren teröristin ağabeyi ile ilgili kararımız çok net olup, şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 kişinin şehit edildiği TUSAŞ'a yönelik 23 Ekim'de düzenlenen terör saldırısında etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü PKK üyesi Mine Sevjin Alçiçek ve Ali Örek olduğunu açıklamıştı.