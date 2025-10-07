Habertürk
        İzmir haberleri: Köpeğe ateş açtı! Yaşlı kadını öldürdü!

        Köpeğe ateş açtı! Yaşlı kadını öldürdü!

        İzmir'de, 71 yaşındaki M.Ö., kümesteki tavuklarını yediği gerekçesiyle tüfekle köpeğe ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen çifte isabet etti. Olayda 74 yaşındaki Adem I. yaralanırken, eşi 69 yaşındaki Şenay I. hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 11:53 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:53
        Köpeğe ateş açtı! Yaşlı kadını öldürdü!
        İzmir'in Beydağ ilçesinde olay, Erik Mahallesi'ndeki bir evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö. (71), sahipsiz bir köpeğin kümesteki tavuklarını yediği gerekçesiyle evinde bulunan tüfeği alarak dışarıya çıktı.

        KARI KOCA ÇİFTİ VURDU

        İHA'daki habere göre tüfeği sahipsiz köpeğe doğrultan M.Ö., tetiği çekerek tüfeği ateşledi. Bu sırada, tüfekten çıkan saçmalar yoldan geçen Adem I. (74) ve eşi Şenay I.'ya (69) isabet etti.

        YARALI ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

        Olayı gören diğer mahalle sakinleri, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifti ambulansa alarak Beydağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        YAŞLI KADIN KURTARILAMADI

        Yaralılardan durumu ağır olan Şenay I., ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Şenay I., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından M.Ö. suç aleti ile birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
