İzmir haberleri: Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler | Son dakika haberleri

İzmir haberleri: Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler | Son dakika haberleri

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik 28, 29 Nisan ile 1 Mayıs tarihlerinde operasyon gerçekleştirdi.

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HAVALİMANINDA VALİZ KONTROLÜ DHA'daki habere göre Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde önceden belirlenen ev ve iş yerleri arandı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde 1 şüphelinin valizini kontrol etti. REKLAM

DİŞ MACUNU TÜPÜNÜN İÇİNDEN ÇIKTI Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli ve Gümrük Muhafaza görevlileri de çalışmaya destek verdi. Havalimanındaki kontrolde, valizdeki diş macunu tüpleri içerisine gizlenmiş, yurt dışındaki müzayede evlerinde tahmini 20 milyon TL değer biçilen, Arkaik, Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 130 sikke, 32 obje ve 2 altın yüzük ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 ŞÜPHELİ SERBEST Toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken; 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü ise serbest bırakıldı. REKLAM Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.