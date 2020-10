Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğünde depremde etkilenen İzmir'e gelen eski Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den bölgede oluşturulan kriz masasında şu açıklamaları yaptı.

BİNALİ YILDIRIM: Her türlü tedbir alınıyor. Artçılara karşı da vatandaşlarımızın çok daha duyarlı olmasında fayda var. Uzmanlar bunu da öneriyorlar. Açık alanlarda gerekli iaşe ve konaklama imkanları alınmaya devam ediliyor. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza şifalar diliyorum:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM:

KAN İHTİYACI SÖZKONUSU DEĞİL

Bugün saat Seferihisar açıklarında 6.6 deprem meydana geldi. Ardından 114 artçı deprem meydana geldi. Bu deprem Çanakkale, Muğla, Manisa, Aydın illerimizde hissedildi. Arama tarama faaliyetleri şu an için bütün illerimizde devam ediyor. Diğer illerimizde herhangi bir sorun ve problem şu an için gelmedi. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Şu an için 17 tane enkazımız var. Enkaz altında vatandaşlarımız var. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. 522 yaralı vatandaşımız var. Yaralı vatandaşlarımıza hastanelerde her türlü müdahale yapılmaktadır. Herhangi bir kan ihtiyacı söz konusu değildir. 4 binamız tamamen çökmüş durumda. Her enkazın başında bir arama kurtarma ekibimiz fiilen çalışmaktadır. Her binanın başındaki ekiple AKOM irtibat halindedir. Şu an 1227 arama kurtarma ekibimiz sahada fiilen çalışmaktadır. Kızılayımız ve yardım kuruluşlarımız 12 bin kişiye sıcak yemek vermişlerdir. Alanların sorumluları ihtiyaçları an be an kriz merkezine aktarmaktadır. AFAD'dan sorumlu Bakan Yardımcımız İsmail Çataklı ve diğer bakan yardımcılarımız fiilen koordinasyonu birlikte yürütmektedirler. Jandarmamız eliyle 2 bin kişilik çadırlarımızı toplanma alanlarında kuruyoruz. Muhtarlarımızla takibimizi kaymakamlık eliyle yürütülüyoruz. Oradaki gıda, yardım, giyecek ihtiyaçlarını Afet Koordinasyon Merkezi'nden her türlü yardım yapılmaktadır. Elektrik, su konusunda problemimiz yok. Ancak tedbiren kestiğimiz yerler var. Herhangi bir altyapı hasarı söz konusu değil. İlk etapta barınma ve arama kurtarma çalışmalarını yürütüyoruz. Herhangi ihtiyaç ve eksiklik söz konusu değil. Eş zamanlı olarak hasar tespit çalışmalarına başladı. Binaların hasar durumuna göre süreçte mülk sahiplerine bildirilecek. Trafikle ilgili tedbir amaçlı önlem alınmıştı şu an bir problem söz konusu değildir, bütün yollarımız açıktır. Vatandaşlarımıza bir uyarı yapmak gerekirse, hasarlı binalara hiçbir şekilde girmesinler. Bizim toplanma alanlarında kaymakamlıklar eliyle barınma ihtiyaçlarını giderebilirler. Biz bugüne kadar sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün şehirlerde, afetlerde bakanlarımızla elbirliğiyle yaraların sarılması için hızlı bir şekilde yaptık. Dün Dinar'da, Malatya'da, Giresun'da, Elazığ'da ne yaptıysak hızlı ve süratli bir şekilde yapılacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ:

HEPSİNİ SAĞ SALİM ÇIKARMAK ORTAK AMACIMIZ

Deprem anında Cumhurbaşkanımızla İstanbul'da randevum vardı. Yolda haber alınca yönümüzü bu tarafa çevirdik. Sahaya intikal ettim, hasarlı binaları gezdik. Önceliğimiz canların kurtarılmasıdır. Sahada Buse kızımızla, ablasıyla konuştuk. Buse kızımızın yanında bir arkadaşımız daha var İnci kızımız. Arkadaşlar bunlarla ilgili çalışmaları yapıyorlar. İnşallah daha çok Buselerimiz kurtulur. Enkazlar kimisi tamamen yıkılmış, ağır yıkılanlar var, sadece birinci katın altında çıkarılmayı bekleyen vatandaşlarımız var. Ekiplerde hiçbir eksiklik yok. Sahada yeterince AFAD personel, ekipman, personel sevk edilmiş durumda. Yavaş yavaş ilerlememiz gerekiyor. Binaların altında kalanlara zarar vermememiz öncelik olmalı diye düşünüyorum. Meteorolojik olarak özellikle İzmir'deki yağış durumuna baktık. 1 haftaya yakın İzmir ve çevresinde yağış beklenmiyor. Özellikle evine girmek istemeyen vatandaşlarımıza bu bir artı olacaktır diye düşünüyorum. Gece beklenen en yüksek sıcaklık 8 ila 11 derece arasında. Gündüz beklenen 19-22 derece arasında. Özellikle hem basın mensuplarımızdan, hem İzmirli hemşerilerimizden özellikle hasarlı bölgelerde teyakkuz halinde olmaları. Gürültü yapılmaması, ses çıkarılmaması, mümkün mertebe işi olmayanların buralara girmemesi. Bu konuda tedbirler alınıyor ama hatırlatma fayda var. Özellikle valiliğimize teşekkür ediyorum. Sahada çıt çıksa buranın haberi olacağı ölçüde organizasyon yapıldı. Maalesef çok üzücü Bayraklı'daki binada 3 hamleyle 7. kata ulaşabildim. Ümidimiz buradan da sağ salim çıkarmak. İnşallah hepsini de enkazın altından çıkarmak olacak amacımız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifalar diliyorum.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL:

CEZA VE İNFAZ KURUMLARINDA CAN KAYBIMIZ YOK

Devletimiz bütün imkanlarını seferber etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Tüm çalışmalarımız seferber edilecektir. Adli hizmetlerimiz kesintisiz devam etmektedir. Ceza infaz kurumlarında ölü ve yaralı haberi intikal edilmemiştir. Can kaybı söz konusu değildir. Krizi burada yürüteceğiz, ortak hareketle, ortak dualarla, ortak dualarla el birliği ile hareket edeceğiz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu anda Buse kızımız da çıkartılıyor. İnşallah hepsi çıkartılacaktır. Dualarımız onlarla beraberdir.