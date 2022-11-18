Muğla ve İzmir'de deprem!

Kandilli Rasathanesi Muğla'da Yeşilova-Ula arasında saat 07.26'da, 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin, yerin 8 kilometre derininde olduğu bildirildi.

Öte yandan bu sabah İzmir'de, Buca fay hattında, saat 04.09 sıralarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıklandı. Depremin, yerin 4.3 kilometre derinlikle olduğu belirtildi.