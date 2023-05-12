İzmir'deki uyarı ateşi ölümünde polis tutuklandı

İHA

İzmir'de polisin uyarı ateşinde başından vurularak hayatını kaybeden Semih Gürler (33), son yolcuğuna uğurlandı. Olay, dün saat 20.30 sıralarında Konak ilçesi 1161 Sokak'ta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, aile içi şiddet ihbarına giden polis memuru F.Y., olay yerinde mukavemette bulunan Semih Gürler'i ikaz etmek için uyarı ateşi açtı. Kurşunlardan biri Semih Gürler'in başına isabet etti.

BAŞINA İSABET EDEN KURŞUNLA ÖLDÜ Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu tespit edilen Gürler, ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Gürler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EMNİYET MÜDÜRÜ DE CENAZEYE KATILDI Semih Güler, bugün Zeytinlik Hacı Bayram Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Gürler'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı.

POLİS MEMURU TUTUKLANDI Öte yandan, olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen polis memuru F.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İZMİR'DE AÇILAN UYARI ATEŞİ SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ