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İzmir'de açılan uyarı ateşi sonucu 1 kişi öldü

İzmir'in Konak ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden polis ekibine cam şişe atılması sonrası açılan uyarı ateşiyle yaralanan kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin İzmir Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı

Giriş: 12.05.2023 - 00:17 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de açılan uyarı ateşi sonucu 1 kişi öldü
AA

AA'nın haberine göre, Güney Mahallesi 1161 Sokak'taki bir ikamette aile içi şiddet ihbarı üzerine belirtilen adrese polis ekipleri sevk edildi.

Semih G’nin evin üst katından polise cam şişe atmaya başlaması üzerine güvenlik güçleri bu kişiyi ikaz etti. Polise yönelik mukavemet devam edince uyarı amaçlı havaya ateş edildi.

Bu esnada yaralanan Semih G, kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

DHA'nın haberine göre, İzmir'in Konak ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan kişinin polisin tabancasından çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili İzmir Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Konak ilçesi 1161 sokak numara 3 adresinde 11.05.2023 günü 20.30 sıralarında, aile içi şiddet olayı yaşandığı ihbarı alınması üzerine, belirtilen adrese polis ekibi sevk edilmiştir. Polis ekibi olay yerine intikal ettiğinde, şüpheli S.G.´nin, ikametinin balkonunda bir kadını darp ettiğini görerek şüpheli şahsı olayı sonlandırması ve ikametin dışına çıkması için ikna etmeye çalıştığı esnada, şüpheli S.G. ikamet içine girerek elinde parlak bir cisimle balkona çıkmıştır. Bunun üzerine görevli Polis Memuru F.Y. şahsın elindeki parlak cismin silah olabileceğini değerlendirerek ikaz maksadıyla havaya iki el ateş etmiştir. Açılan ateş sonucu şüpheli S.G. baş bölgesinden yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Polis Memuru F.Y. gözaltına alınmış, olayla ilgili adlî ve idarî soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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