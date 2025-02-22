İzmir'deki bilimsel araştırma kuruluşları ile Oxford arasında sağlık alanında işbirliği

DEÜ Rektörü ve İBG Direktörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, DEÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Emin Evren Özcan ve Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, İBG'de görevli Prof. Dr. Şermin Genç, Oxford Üniversitesi Gelişimsel ve Rejeneratif Tıp Enstitüsü yetkilileriyle toplantılar yaptı.

Kuruluşlar arasındaki toplantıdan işbirliği kararı çıktı. İmzalanan protokol kapsamında ortak çalışmalar yürütülecek.

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DEÜ VE İBG'NİN ALTYAPISI KULLANILACAK

Rektör Prof. Dr. Yılmaz, Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesinin biyoteknoloji ve sağlık biyoteknolojisi alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından olduğunu söyledi.

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Oxford'dan gelen bilim insanlarını üniversitelerinde ağırladıklarını, kendilerinin de İngiltere'ye gittiğini anlatan Yılmaz, "Bu hafta başında yaptığımız ziyaret, kalp damar hastalıkları konusunda Oxford Üniversitesinin araştırma merkeziyle İBG ve DEÜ Kardiyoloji Ana Bilim Dalı arasında bir anlaşma olma özelliği taşıyor. Yüksek lisans doktoru öğrencilerimiz, kardiyolojide tıpta uzmanlık yapan asistanlarımız veya kardiyoloji uzmanlarımız, karşılıklı ziyaretlerle bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı bulabilecekler. Bu, hem ortak bilimsel projeler yapma fırsatı hem de yeni Avrupa Birliği veya ulusal projelere başvurmak için aramızda güçlü işbirliği sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yılmaz, Oxford Üniversitesinden ilgililerin kalp damar hastalığı konusundaki klinik araştırmaların bir kısmını DEÜ ve İBG'nin altyapısıyla yapmak istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu: "Bazı ürünlerin insan üzerinde denenmeden önceki deneylerini, öncül çalışmaları DEÜ ve İBG'nin altyapısını kullanarak burada test, deney, ortak bilimsel projeleri yapmak üzere niyetlerini beyan ettiler ve memnuniyetlerini söylediler. DEÜ ve İBG olarak Oxford Üniversitesiyle yaptığımız anlaşmanın önemli olduğunu, gelecekte ülkemizde sağlık biyoteknolojisinin gelişmesine katkı yapacağını, kalp damar hastalıkları açısından bilimsel projelere önemli hizmet sunacağını düşünüyorum. Yeni bilim insanlarının yetiştirilmesi, buradaki gençlerimizin yurt dışında fırsat bulması, oradaki tecrübenin buraya aktarılmasının, ikili ortak bilimsel projeler konusunda bize önemli pencereler açacağına inanıyorum. Bu uluslararası bilimsel işbirlikleri, yurt dışındaki Türk bilim insanlarının DEÜ ve İBG vasıtasıyla Türkiye'ye dönmesine de hizmet edecektir."

İBG'nin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile de stratejik işbirliği anlaşması imzalama sürecinde olduğunu belirten Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın destekleriyle ülkemizin savunma sanayisinde yaptığı büyük hamlenin biyoteknoloji, sağlık biyoteknolojisi alanında da tekrarlanması, bu taraftan da destek sağlanabilmesi için hem İBG hem DEÜ olarak hem Türkiye içerisinde hem de uluslararası alanda işbirliklerini geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığıyla stratejik işbirliği anlaşması hazırlığımız var." diye konuştu.