13 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'de 24 Mayıs 2015'te dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından açılışı yapılan Başbakanlık Ofisi, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ile milletvekilliği genel seçimlerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte kapatıldı. Başbakanlık Ofisi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak yeniden düzenlendi.
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Merkez Bankası binasının iki katına inşa edilen ofisin tabelası da değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre, Basın İlan Kurumu'nun hesap ve işlemleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kontrol edilecek.
Yurt içinde ve uluslararası alanda Türkiye'nin iletişim ve tanıtım faaliyetlerini yönetecek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yetkilerine, Basın İlan Kurumu'nu denetlemek de eklendi. Yine 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün teşkilat ve görevleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na devredildi. Bu kapsamda, İl Müdürlüğü de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı olarak, 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir İl Müdürlüğü' adı altında çalışmalarına devam edecek.
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